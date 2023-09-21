虎頭蜂攻擊釀2死悲劇 瑞芳封閉6處登山口

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新北市瑞芳山區20日發生登山客遭蜂群攻擊，釀成2人死亡的悲劇。新北市動物保護防疫處長楊淑方21日上午到基隆殯儀館慰問死者家屬。她指出，補蜂達人根據登山客的傷口比對，研判是遭黃腳虎頭蜂螫傷。另外，瑞芳區公所也自21日起，封閉瑞芳6處登山口。

楊淑方表示，21日事發後，新北動保處會同捕蜂達人上山搜尋，在附近山區找了約5個小時，並沒有發現可疑的蜂巢。她指出，秋季是虎頭蜂的繁殖季節，非常凶猛，呼籲民眾在這段期間儘量不要到人煙罕至的雜草叢林去，一但驚擾到蜂群就很容易發生危險。

捕蜂達人王進明也指出，他根據傷者的傷口、出血顏色等方面研判，山友們20日應該是被黃腳虎頭蜂攻擊。他指出，不管是哪一種虎頭蜂的毒性都很強，又會連續攻擊人，一旦驚擾到牠們就會十分危險。以20日的事件來說，死者就是因為全身都被螫傷，再加以下山路程又實在太遠，所以才導致回天乏術。

楊淑方建議，秋季民眾若要登山，應該要做好防護、戴上帽子、穿淺色衣服，最好能夠穿長袖、長褲，並帶好防蟲、防蚊液等，若在山上看到盤旋的警戒蜂，就儘速遠離。若真的不小心被蜂螫傷，要盡快脫離蜂跡，找比較安全的地方，撥打119向消防救援人員求救，並躺平等待救援，緊急送醫處理。

此外，瑞芳區公所20日晚間也緊急發布公告，暫時封閉萬壽山及八分寮步道。並且封閉了包括爪峰瑞慈宮、東和東林寺、東和和德宮、東和路220巷口、𫙮魚宏欣倉儲旁和𫙮魚宏益玻璃廠對面等6處山徑登山口。

基隆地檢署21日上午也由檢察官陳淑玲、法醫師經嫦進行20日罹難死者的司法相驗，經法醫相驗，焦姓及及胡姓死者的死因均為意外，直接引起死亡原因為過敏性休克，先行原因為虎頭蜂蟄傷，無他殺之嫌，全案報結。