看好台積電赴熊本設廠 台觀光業者出資蓋公寓式酒店

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣觀光業者看好台積電前往日本熊本設廠，加上當地有商務需求，卻找不到高檔的飯店，因此有業主出資30億日圓打造65戶的公寓式酒店，鎖定商務市場，預計2025年3月完工。

台灣旅宿業者近年來積極佈局海外市場，DoMo集團董事長李奇嶽表示，日本旅遊大爆發的熱潮中，旗下在日本東京開設的民宿連續8個月的住房率都在9成5以上，看好未來台積電熊本建廠後的發展，公司在當地積極洽談拓點事務，並獲得台灣觀光業的業主支持，挹注30億日幣簽下熊本公寓式酒店建案。

DoMo熊本館（暫名）位於菊陽町光之森車站800公尺，是距離台積電新廠最近的鬧區，開車約12分鐘，購物中心、麥當勞、餐廳、星巴克等一應俱全，生活機能便利。建築規劃樓高14層樓、每層5戶，共65戶，採3房2廳型態，每戶空間70至80平米，客廳設計為多功能商務用途，可視訊會議，電腦與辦公事務機齊全，可提供商務人士做為熊本的行動辦公室，也提供商務郵件代寄代收服務，免除商旅客收受文件資料困擾。

台灣業主與日本大英產業株式会社9月20日完成簽約，未來委由DoMo集團營運。李奇嶽指出，籌備期間與前往台積電的商務旅客進行多次訪談與市場調查後發現，每次出差多為2至3人一組，常有會議與辦公需求，住宿商務飯店皆為1人1室，房間實在太小，也無法聚集辦公與會議作業，商務飯店停車不便以及無法代收送郵件公文書信資料，且出差一次多為1至2周，衣物有換洗需求，公寓式酒店提供了會議辦公，廚房，陽台，洗衣機等設施能滿足他們的需要。

李奇嶽說，目前已有台積電的供應商來洽談落成後的企業包房，未來要做為熊本的據點。