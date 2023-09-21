疫情趨緩兩岸交流啟動 台師大迎役後首批陸研修生團來台

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伴隨疫情減緩，兩岸交流也逐漸啟動，9月學期開始，台灣不少大學均迎來包含交換生與研修生在內的大陸短期生，當中雖諸多陸生來台主要以私立大學為主，公立大學也紛紛啟動兩岸文教交流，如台灣師範大學進修推廣學院與福建師範大學文學院共同合作進行的「文學院研修計畫」，便有33位福建師大研究生前來展開1學期的研修課程，深度體驗與認識兩岸文學教育的不同之處。

福建師範大學為大陸建校最早的師範大學之一，1972年改名為福建師範大學， 2008年與台師大成為姊妹校，至今保持密切交流。

本次來台研修的大陸研修生主要為福建師範大學文學院碩士及博士生，而作為東道主的台師大進修推廣學院，則為其規畫1學期的課程，包括「神話專題研究」、「詩歌專題研究」和「資料檢索與應用」等。

台師大進修推廣學院院長胡衍南表示，福建師大文學院研修團的到來，是台師大在疫情後正式迎接的第一個大陸研修生團，學校高度重視，因此特別安排課程顧問、學習導師、生活導師及行政導師，協助同學們度過在台師大上課期間，可能遭遇到關於學習、生活及行政等問題。

台師大國文系主任李志宏提到，在本次課程當中，為福建師大文學院同學們安排了「神話專題研究」、「詩歌專題研究」和「資料檢索與應用」等課程，如果此次的研修專班能順利發展，將來可以再邀請文學院安排更多優秀師長們擔任課程講師。也希望同學們在完成12周的課程，回到福建師大後，能跟學弟妹分享在台學習心得，也期待明年有機會能再到台師大進修學習。

福建師大教師張佳棻說，非常感謝台師大師長們的協助，能讓陸生來台研修能順利成團，希望所有同學們在這一個學期當中，都能快樂學習，多參與各種活動，體驗在台灣的求學生活。

另一名北部公立頂大教師透露，新學期開始後，短期陸生團來台已啟動，公私立大學都有在辦理，不過其中招收陸生人數較多還是以私立大學為主，「人數比公立大學多很多，公立大學態度也比較低調。」

該名教師也說，雖然目前短期陸生來台都能順利辦理，但來台陸生人數與馬政府時代相比，人數還是差很多，「陸方也還在觀風向」，未來是否能恢復過去的榮景，還有學士陸生是否能重新啟動，目前都是未知數，還是得看明年總統大選的結果，才能推論。