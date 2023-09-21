2023高雄羽球大師賽 歐德「羽」您一起加油

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2023高雄羽球大師賽將於9月26日至10月1日在高雄巨蛋登場開戰。由中華民國羽球協會與高雄市政府運動發展局共同主辦的BWF世界巡迴賽！Super100首戰高雄！總獎金10萬美元。中華羽協特別致贈感謝獎座給歐德傢俱等單位贊助本屆高雄羽球大師賽，也感謝中華電信MOD與Hami Video平台、民視、博斯運動頻道為賽事提供全程轉播服務，讓更多球迷即時觀賽為賽事一起加油。

近期台灣羽球捷報頻傳，新秀崛起、高手輩出，歐德傢俱長期推動社會公益不遺餘力，以實際行動支持台北羽球公開賽外，再次支持高雄羽球大師賽，為台灣羽球運動發展努力，希望培養更多戴資穎、周天成般的世界級好手，讓台灣羽壇持續發光發熱。

首屆高雄羽球大師賽開戰進入倒數階段，中華羽協於19日舉辦「賽事啟動記者會」，現場貴賓冠蓋雲集:教育部體育署署長鄭世忠、高雄市政府運動發展局局長侯尊堯、立法委員許智傑等長官都蒞臨祝賀。現場教育部體育署署長鄭世忠與中華羽協理事長張國祚主持「授旗儀式」為台灣代表隊授旗，預祝摘金奪銀，旗開得勝為台灣爭取最大榮耀。

高雄羽球大師賽共有全球23個國家379位選手報名參賽，包含日本前球后奧原希望、韓國前球王孫完虎、泰國女將猜萬及印尼混雙費迪南夏與維德佳佳等世界名將參賽。台灣地主隊則由台灣新一哥林俊易、世青金牌郭冠麟領軍捍衛主場。賽事精采可期，球迷們千萬別錯過這場台灣羽球體壇的精采國際賽事。

歐德傢俱回饋舊客戶，免費招待歐德VIP一起觀賞精彩賽事，開放報名即受到熱烈回響，歐德「羽」您一起加油! 歐德舊客戶索票請洽https://www.order.com.tw