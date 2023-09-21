華為汽車業務調整！靳玉志接BU CEO 余承東升任董事長

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華為汽車業務出現新一波人事調整。華為21日正式公告，華為光產品線總裁靳玉志近日接任智慧汽車解決方案BU CEO一職，而余承東升任智慧汽車解決方案BU董事長。

第一財經報導，消息人士指出，此次余承東升任汽車BU董事長，整體是要幫助華為在智慧汽車領域獲得商業成功。未來將持續加大對汽車相關領域的業務投入。

根據公開資料顯示，靳玉志現任華為副總裁、華為光產品線總裁、華為候補董事。旗下的智慧車載光業務產品包括AR HUD、智慧車燈等，與華為車BU有業務交集。調整後，靳玉志將是車BU自2019年5月成立以來第三名負責人。

隨著上述變更，目前華為智慧汽車解決方案BU部分管理架構包括：華為終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東、華為光產品線總裁、智慧汽車解決方案BU CEO靳玉志、華為智慧汽車解決方案BU CSO王軍以及華為智慧駕駛解決方案產品線總裁、智慧駕駛領域總經理李文廣。

業內人士認為，這一管理架構調整後，余承東將從更高層面的角度協調汽車業務之間的關係，隨著華為終端業務的逐步復甦，資源上也需要得力幹將主導車BU的經營。

消息人士表示，靳玉志過去所帶領的部門在經營上表現很強，對於增加經營收入，緩解當下汽車業務的財務壓力或許是有辦法的。

根據公開資料，靳玉志所主導的華為光產品線在光傳輸與接入領域，尤其在長距離光傳輸領域位居世界前列。該產品線下轄多個領域，包括光傳輸、光接入和光應用等。據悉，華為每年在光產品線上的研發投入高達10億美元，顯示出其在光通信領域的重要性。

但從他即將要接手的車BU來看，盈利壓力並不小。該業務單元自成立以來，已累計投入研發超30億美元（約合人民幣206億元），但2022年營收僅有21億元，2023年上半年也僅有人民幣10億元。