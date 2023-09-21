薪資33K起！ 福利比照公務員 彰縣府招考測量助理

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彰縣府將在12月23日舉辦測量助理甄試，預計錄取12名、備取3名。彰縣府指出，測量助理有很好的福利，月薪水3萬3千元起跳，福利比照公務人員，並適用《勞基法》保障，報名日期為10月17日至11月7日。

彰縣府地政處長蔡和昌指出，測量助理甄試於12月23日在彰泰國中登場，相關考試題庫及甄試簡章等資訊自9月1日起公布於該處網站。

測量助理應考資格為高中（職）以上學校畢業，或高中（職）學歷鑑定及格；具備下列資格之一者，包括測量、空間資訊、土木相關科系畢業者，具丙級（含）以上測量技術士檢定及格者，持有政府機關認可之學校或機構，測量學科或空間資訊學科達3學分或54小時以上之證明者，經政府舉辦、認可之地籍測量專業訓練達4個月以上結業者。

甄試內容包括上午場筆試，依照筆試成績錄取前30名，進入下午場實地測量及口試，只要達到錄取分數就會公告成績，正式認證後，通知實習，3個月實習及格聘用為正式人員。地政處表示，測量助理工作內容主要是協助土地複丈、建物測量、地籍圖重測、加密控制測量等業務。

鹿港地政事務所周羿賢分享自身報考經驗表示，還記得考試那一天特別緊張，因為他是跨科系，加上練習的時間有限與儀器的操作方式不同，在不安的情緒下，他告訴自己已花了很多的心力及投入了很多時間做準備，放輕鬆去考，不要讓自己留有遺憾就可以了。

彰縣府溫馨提醒報考人員，該府已提供題庫，筆試想要高分只要仔細熟讀且融會貫通即可，術科考試切記不要慌，架設測量儀器定心、定平只要按照平時練習之步驟，應可於時間內完成；面對口試委員的提問，把自己所知所學表達清楚，並注意時間限制，應可順利過關。