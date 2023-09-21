花蓮原民處尋人！ 邀60年前黑膠唱片錄製者憶當年

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

花蓮縣政府取得授權，即日起至11月19日止，在花蓮台灣原住民文化館，辦理黑膠唱片展，展出60首1960至1970年代部落經典傳唱歌謠。館方近日在臉書粉專上發布「尋人啟事」，尋找曾經參與錄製歌曲的工作人員，希望大家能展覽共同回憶往事，暢聊錄製過程的趣事。

花蓮縣政府記錄及典藏原住民族文化在時間與空間上的發展軌跡，籌畫原住民族黑膠唱片展「三輪貨車旁的歌謠錄音」，向貓貍文化工作室取得授權60首由鈴鈴唱片於1960至1970年代，赴花蓮部落錄製的經典傳唱歌謠，即日起至11月19日在花蓮台灣原住民文化館展出。

館方認為， 每張唱片承載著原住民族的故事與情感，透過回聲記憶的回顧，還原部落族人的歷史，帶給無數觀賞民眾感動，希望能將這份感動與當時協助唱片錄製的人員一同分享，便在臉書粉絲專頁上發布尋人啟事。

館方說明主要尋找的對象為過去60年曾參與鈴鈴唱片工作者，或演唱歌曲、擔任伴奏及執行錄音的人員，希望大家能一起到展場見證歷史，聊聊當年在錄製音樂時的製作過程，一起感受到當時部落的真實生活，並激勵年輕音樂創作者將傳統歌謠與現代元素結合，產生獨一無二的的音樂作品。

原民處藝術文化科長徐采瑤表示，原住民族歷史的溯源與未來發展同樣重要，藉由回顧過去珍貴的無形文化資產，期望喚起「記憶的回顧」，重現部落主體性及自主性的歷史解釋權，希望大家看到資訊後能一同協助尋人，將過往記憶向下傳承。