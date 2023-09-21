搭車就像玩遊戲 高雄輕軌推5G沈浸式體驗

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高雄輕軌即將在年底成圓，而因應推廣5G之潮流趨勢，高雄捷運公司推出「元宇宙之究極奧義～無限列車！」搭乘活動，21日由高雄市長陳其邁、高捷公司楊岳崑董事長及方陣公司朱伯倫執行長共同揭幕，為年底高雄輕軌成圓的目標揭開序曲。

「元宇宙之究極奧義～無限列車！」結合高雄在地的特色與產業目標，在落地實證的5G設備環境中，完全採用5G開放網路架構結合「創新應用與服務」之產業領域，運用5G傳輸於「5G沉浸式展演」、「5G虛擬IP真人即時動態捕捉互動導覽」以及「5G元宇宙互動遊戲」，與方陣聯合數位科技公司及佳駿科技公司合作，採用5G定位、直播串流與動態捕捉等科技技術，以達到最佳沉浸式體驗。

高雄市長陳其邁表示，高捷公司與方陣聯合公司、佳駿科技公司攜手合作，打造「全國首創5G應用沉浸式展演車廂」，發展智慧化創新服務，讓5G科技融入民眾生活。市府相當樂見促成這樣的異業合作，高雄捷運公司此次輕軌沉浸式車廂計畫不僅展示了5G技術在交通、觀光領域的潛力，更為高雄創造全台獨一無二的旅遊體驗。

高捷公司董事長楊岳崑表示：這次高捷公司以全球首創沉浸式車廂展演為主軸，將高雄輕軌車廂打造成為智慧移動式展演場地，結合5G技術應用，達到高速低延遲的體驗效果，期望為乘客帶來嶄新的體驗，吸引更多人搭乘輕軌，進而提升運量，也預期輕軌成圓後，高雄輕軌將會成為集城市觀光、科技應用以及交通運輸於一身的新型態公共運具之創新表率。

「元宇宙之究極奧義～無限列車！」外觀為全車彩繪列車，限定行駛自今年9月21日至明年2月29日止，列車運行時段為每日下午3點至晚上8點間，於第2節車廂啟動5G沉浸式體驗（含C10~C12「5G沉浸式展演」及C12~C14「5G虛擬IP真人即時動態捕捉互動導覽」，其他路 段可進行「5G元宇宙互動遊戲」），只要下載高雄 ibus App 查詢編號「KLRT-03」的列車動態，就能輕鬆拍到它可愛的身影。