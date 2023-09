拍下你的巨幅肖像 法國藝術家JR將巡迴台北這6處拍攝

台北白晝之夜將於10月7日下午6時開跑,連續12小時在信義區跨夜舉辦,近年享譽國際的法國街頭影像藝術家JR發起的全球藝術計畫《Inside Out Project》也將在台北展出。北市文化局表示,除了首站的自由廣場,團隊攝影車將巡迴陽明山冷水坑停車場、松山慈祐宮、台北101等共6處,預計蒐集1500張以上的市民照片,歡迎大家來追車。

文化局表示,「Inside Out Taiwan」全球藝術影像計畫20日啟動,首站來到自由廣場,以「Born Free」為題,邀請LGBT+族群、外籍人士、新移民、NPO工作者等族群加入拍攝,貫徹《Inside Out Project》計畫在世界各地支援弱勢人權精神,表達對台灣民主的珍惜與支持。

文化局也說,除了首站的自由廣場,「Inside Out Taiwan」攝影車將巡迴台北各大地點,包括陽明山冷水坑停車場、松山慈祐宮、松山文創園區、西門捷運站六號出口,以及台北101等,預計蒐集1500張以上的市民照片。

文化局分享,計畫中最特別的是同步邀請拍攝者錄下對「自由」的闡述,尤其台灣身在如此特別的國際處境中,每個人對「自由」都將有獨到感受,《Inside Out Project》團隊也將會精選錄音,放在官方網站上,讓全世界都聽得到來自台北和台灣的自由之聲。

文化局表示,《Inside Out Project》攝影車拍攝完成的照片,將從白晝之夜前夕10月2日開始,陸續在台北車站大廳、台北市立美術館、台北流行音樂中心、自由廣場、松山文化園區等地標性地點張貼,並在10月7日白晝之夜開幕時,將市民以「Born Free生而自由」為主題所拍攝的數百張91公分寬、135公分高的巨幅黑白照片,張貼在台北市政府的正門外,讓全世界看見台灣最自由的臉龐。

《Inside Out Project》是由JR發起的全球性藝術共創計畫,至今集結超過50萬張人像、累計於152個國家創作展出,透過攝影表達公民參與的藝術作品,每幅大型人物影像,不僅傳遞每個人的故事,更鼓勵世界各地的社區及團體為相信的事物挺身而出,諸如烏克蘭基輔的《Inside Out Project》作品主題「We are here」、突尼斯、埃及和利比亞的《Inside Out Project》,展現青年對民主、自由和改變的渴望等。