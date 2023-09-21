築間3大燒肉品牌祭免費吃和牛、送Smile挽肉 搶食中秋烤肉商機

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搶攻中秋烤肉商機，築間餐飲集團旗下三大人氣燒肉品牌，聯手推出中秋節限定活動，目前訂位已有8成滿，預估將可帶動2至3成的業績成長。

其中，個人燒肉品牌「燒肉Smile」及主打2~3人套餐的燒肉品牌「絵馬別邸」及主打和牛燒肉吃到飽的「本格和牛燒肉放題」，聯手於9／28~10／1推出中秋節限定活動，有機會免費獲得「和牛吃到飽招待券」外，還可以免費品嚐「Smile挽肉」乙份。

中秋烤肉商機疫後大爆發，2022年烤肉業績成長約3成，築間餐飲集團推估，今年烤肉業績勢必再創新高！因此，築間餐飲集團特別針對旗下各大燒肉品牌，祭出優惠活動吸客。

即日起至9／28，「本格和牛燒肉放題」周周抽免費享用和牛吃到飽1名，凡於本格和牛燒肉放題官方粉絲專頁留言有機會獲得「$988元和牛燒肉招待券」乙張。

此外，「絵馬別邸」推出用餐就送「絵馬特製祈願守」乙個，有機會獲得88折優惠。

「燒肉Smile」推出用餐送「Smile挽肉」乙份，凡於燒肉Smile店內消費套餐一份，凡Google五星評論／FB打卡／IG地標＋打卡，即可獲得「Smile~挽肉」乙份，每日限量100份。

築間餐飲集團表示，今年中秋節長達4天的連假，集團旗下3大燒肉品牌，燒肉Smile、本格和牛燒肉放題及絵馬別邸，自開放訂位後截至目前為止，訂位大約8成滿，越接近進中秋節所剩座位將越來越少，預估將可帶動2~3成的業績成長。