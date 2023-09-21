中秋連假熱門國內機票排行榜 這個離島城市奪冠

中秋、國慶連假即將到來，全球數位旅遊平台Agoda 公布中秋連假國內、外三大熱門城市機票排行榜，國內由最適合三天兩夜行程的澎湖奪下冠軍，另兩名是金門與台中；海外則是由好買又好逛的東京居榜首，另二名是曼谷與香港。

在台灣眾多城市當中，熱門城市機票排行榜由離島城市「澎湖」及「金門」奪下前兩名，離島除了可以跨島玩樂之外，還能在海灘玩水又玩沙，奪下冠軍的「澎湖」目前正在舉辦澎湖追風音樂節，除了有超強卡司每周六一路開唱到9月底，現場也設置花燈藝術品，快抓緊夏天尾巴一起追風去。

「金門」則是有充滿歷史風情的島嶼文化，除了有著名的戰地坑道之外，還有各種閩南建築聚落以及巴洛克式洋樓，近年也積極開發年輕化行程，除了戰地觀光更有許多網紅打卡秘境以及親子手作體驗。第三名則是曾被國際媒體CNN評為全台最宜居城市的「台中」，結合了豐富的人文、自然、娛樂、文化，除了有觀光客最愛的逢甲夜市、台中國家歌劇院、高美濕地，還有因相似神隱少女場景而爆紅的絕美秘境「后里圳磚橋」，讓愛宮崎駿的粉絲一秒就能走進神隱少女的奇幻場景。

國外排行榜則是由飛行時間短的亞洲城市稱霸，第一名由「東京」奪下，東京融合了流行文化以及傳統底蘊，不管是喜歡逛街還是文化巡禮的旅客都非常適合。第二名則是泰國首都「曼谷」，由於交通便利、物價親民，非常適合來個小資旅行好好寵愛自己一番。第三名是購物天堂「香港」，免稅誘因集結各大品牌，還有著名的港點以及香港迪士尼、海洋公園，吃喝玩樂一站搞定。