免高額費用 企業也能夠自建客製化ChatBot

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對話式聊天機器人功能越來越強大，使用率逐漸普及化，應用層面也更加多元化。為了讓企業不用花費高額費用，即可自行輕鬆建置專屬的ChatBot，叡揚資訊推出「iota C.ai對話服務平台」，協助企業以最經濟方式，搭建出高效的系統作業服務，目前已獲得政府單位、學校、金融業、半導體製造業導入運用。

叡揚資訊以「iota C.ai-對話服務平台」獲得今年金漾獎「智慧應用組」冠軍，主要是該系統可以提供企業客製化對話應用的一條龍服務，即使公司人員不具備IT背景，不需要撰寫程式，企業即可以友善、快捷的 Web GUI介面，自行設計專屬的對話式聊天機器人，提升服務品質與客戶滿意度，甚至是開創新型態服務。

叡揚資訊資深經理林志峰指出，iota C.ai可以讓企業不用花大筆金額委外開發，就能很容易自建企業內部使用或是提供客戶服務的聊天機器人(ChatBot)；而且即使公司人員不會寫程式，只要接受簡單的教育訓練，即可了解如何建置對話式聊天機器人，以及設計具有邏輯性的對話過程。

ChatBot完成後，可以掛載到line、Teams、Messenger等社群平台；若對於資安有疑慮，不想社群平台經由ChatBot存取公司資料者，亦可透過叡揚資訊的iota IM 企業即時通平台，將ChatBot掛載於企業端。林志峰表示，從腳本規劃設計、模擬測試、問答除錯、調整到正式上線，企業可以透過iota C.ai +iota IM，享有完整的一條龍ChatBot解決方案。

iota C.ai可以應用於生產、銷售、研發、財務、人資等多樣化場景，以人力資源部門為例，中大型企業的HR部門有可能每天接到上百通的詢問電話，而且重複性高，透過iota C.ai即可回覆相關問題，同時也能夠自動連結到公司內部系統，讓員工可以於聊天室中直接完成請假、加班、離職等申請，甚至申請表單還可以自動載入員工資料，無須再填寫，只要檢查資料無誤之後，即可發送申請表單，非常便利。

由於iota C.ai可以協助企業解決自建ChatBot的痛點，已經獲得許多政府單位或公司導入使用，使得叡揚資訊近兩三年來，業務快速成長。林志峰分析，iota C.ai主要有三大優勢，一是企業原本需要外包或找人開發ChatBot，如今藉由iota C.ai，即可透過教育訓練讓公司員工懂得設計ChatBot，省下心力。就像生產汽車ㄧ樣，不用從輪胎開始研發，而是直接給予企業主ㄧ間造車廠，直接開始生產車輛。

二是簡單好上手，少寫程式或者不寫程式的人也可以設計，自然吸引企業主投入。

三是自然語言處理能力通常門檻很高，不過，ChatGPT問世後，市場將重新洗牌，各企業開始研究如何整合大型語言模型，開發落地版自然語言模型，叡揚資訊也不例外，除了與雲端大型語言模型介接之外，也自行研發落地版自然語言模型，可以針對各企業需求進行小規模調整，讓中小企業不需要擁有科技巨頭般的龐大資金，就能開發對話式聊天機器人服務。