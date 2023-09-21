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免高額費用 企業也能夠自建客製化ChatBot

叡揚「iota C.ai對話服務平台」助企業最經濟方式搭建高效作業系統

  • 工商時報 鄭心芸
叡揚「iota C.ai對話服務平台」提供客戶輕鬆建置專屬的ChatBot。圖／叡揚提供
叡揚「iota C.ai對話服務平台」提供客戶輕鬆建置專屬的ChatBot。圖／叡揚提供

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對話式聊天機器人功能越來越強大，使用率逐漸普及化，應用層面也更加多元化。為了讓企業不用花費高額費用，即可自行輕鬆建置專屬的ChatBot，叡揚資訊推出「iota C.ai對話服務平台」，協助企業以最經濟方式，搭建出高效的系統作業服務，目前已獲得政府單位、學校、金融業、半導體製造業導入運用。

叡揚資訊以「iota C.ai-對話服務平台」獲得今年金漾獎「智慧應用組」冠軍，主要是該系統可以提供企業客製化對話應用的一條龍服務，即使公司人員不具備IT背景，不需要撰寫程式，企業即可以友善、快捷的 Web GUI介面，自行設計專屬的對話式聊天機器人，提升服務品質與客戶滿意度，甚至是開創新型態服務。

叡揚資訊資深經理林志峰指出，iota C.ai可以讓企業不用花大筆金額委外開發，就能很容易自建企業內部使用或是提供客戶服務的聊天機器人(ChatBot)；而且即使公司人員不會寫程式，只要接受簡單的教育訓練，即可了解如何建置對話式聊天機器人，以及設計具有邏輯性的對話過程。

叡揚資訊資深經理林志峰指出，iota C.ai可以讓企業很容易自建企業內部使用或是提供客戶服務的聊天機器人(ChatBot)。圖/時報資料庫
叡揚資訊資深經理林志峰指出，iota C.ai可以讓企業很容易自建企業內部使用或是提供客戶服務的聊天機器人(ChatBot)。圖/時報資料庫

ChatBot完成後，可以掛載到line、Teams、Messenger等社群平台；若對於資安有疑慮，不想社群平台經由ChatBot存取公司資料者，亦可透過叡揚資訊的iota IM 企業即時通平台，將ChatBot掛載於企業端。林志峰表示，從腳本規劃設計、模擬測試、問答除錯、調整到正式上線，企業可以透過iota C.ai +iota IM，享有完整的一條龍ChatBot解決方案。

iota C.ai可以應用於生產、銷售、研發、財務、人資等多樣化場景，以人力資源部門為例，中大型企業的HR部門有可能每天接到上百通的詢問電話，而且重複性高，透過iota C.ai即可回覆相關問題，同時也能夠自動連結到公司內部系統，讓員工可以於聊天室中直接完成請假、加班、離職等申請，甚至申請表單還可以自動載入員工資料，無須再填寫，只要檢查資料無誤之後，即可發送申請表單，非常便利。

由於iota C.ai可以協助企業解決自建ChatBot的痛點，已經獲得許多政府單位或公司導入使用，使得叡揚資訊近兩三年來，業務快速成長。林志峰分析，iota C.ai主要有三大優勢，一是企業原本需要外包或找人開發ChatBot，如今藉由iota C.ai，即可透過教育訓練讓公司員工懂得設計ChatBot，省下心力。就像生產汽車ㄧ樣，不用從輪胎開始研發，而是直接給予企業主ㄧ間造車廠，直接開始生產車輛。

二是簡單好上手，少寫程式或者不寫程式的人也可以設計，自然吸引企業主投入。

自然語言模組架構。圖／叡揚提供
自然語言模組架構。圖／叡揚提供

三是自然語言處理能力通常門檻很高，不過，ChatGPT問世後，市場將重新洗牌，各企業開始研究如何整合大型語言模型，開發落地版自然語言模型，叡揚資訊也不例外，除了與雲端大型語言模型介接之外，也自行研發落地版自然語言模型，可以針對各企業需求進行小規模調整，讓中小企業不需要擁有科技巨頭般的龐大資金，就能開發對話式聊天機器人服務。

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