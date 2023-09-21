《國際產業》法國EV購車補貼 擬排除中國製

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】法國在周三公布了新的電動車購買獎勵規定，其中將中國製造的電動車排除在外。

法國政府目前對於符合電動車購買獎勵規定的車款，提供5000至7000歐元的現金補助。估該獎勵措施的每年總成本為10億歐元。

據財政部消息人士指出，由於歐洲製造的電動車較為昂貴，估有3分之1的補助金將流向較便宜的中國電動車。因此新的獎勵計畫將把電動車和電池製造過程中的碳排納入計算範圍。

根據新的規定，獎勵的車型將依照法國政府設定的標準打分數，包括製造原料所用的「能源數量」、車輛組裝和運輸時所使用的能源數量，以及這些車型所擁有的電池類型。

由於中國汽車製造業的用電，嚴重地依賴燃煤發電，該新標準可能無法讓中國汽車製造商獲得額外的獎勵。

法國政府預計在12月公布符合獎勵新規定的車款型號，並表示，這些標準符合WTO規則。

一般估計，中國製造的電動車，其成本較歐洲製造的電動車低上兩成，而且獎勵金將在售價2.5萬歐元以下的電動車造成銷售影響。售價較高的電動車不易因補貼金而刺激銷售。

儘管如此，一般認為，即使沒有購車補貼，中國製造的電動車仍將保持一定的競爭力。上汽的MG4售價為3萬歐元起跳，比雷諾同類型的Megane車款起價3.8萬歐元更為便宜，如果加進5000歐元的補助，售價仍高達3.3萬歐元。

標普全球全球交通分析師Lorraine Morard說，即使多數中國電動車無法獲得補助獎勵，但它們明年在法國的市占率仍會來到7%至8%之間，如果有補助的話則會來到10%。