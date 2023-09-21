中秋烤出新滋味！Uber Eats兩千種食材6折起

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配合中秋節檔期烤肉需求，Uber Eats 攜手全聯、家樂福、大潤發等商家合作夥伴及優市推出了「中秋專區」，超過2千多個品項，涵蓋生鮮肉品食材、用具，提供最低 6 折起的商品優惠。團圓之際，消費者可以上Uber Eats 張羅全家三餐與點心飲料，眾多美食商家合作夥伴祭出期間限定買一送一的活動，歡聚時刻輕鬆透過Uber Eats 隨點即送。

鑑於去年與傳統市場、優市、量販通路推出溫體肉片、高級冷凍海鮮等食材民眾點購熱絡，今年 Uber Eats 攜手眾多連鎖通路及在地商家合作夥伴，以「新鮮」食材、「特殊」醬料兩大元素，展開年度最澎派的味蕾盛宴，一同迎接連續兩周末的烤肉高峰。

喜愛吃肉的民眾可以上 Uber Eats 優市點購骰子牛、霜降牛排、櫻花和牛肉片等熱門高檔烤肉食材；家樂福於9月29日到10月1日中秋連假期間，在 Uber Eats 上提供實惠的黑豬梅花烤肉片和台灣豬五花肉條，限時特價 99 元，讓民眾可以輕鬆加料。而海鮮大餐愛好者可透過 Uber Eats 點購大潤發的波士頓龍蝦、牡蠣、鯛魚片、極品鮑魚、白蝦等各式海鮮。

除此之外，Uber Eats 上 Green ＆ Safe 也推出 3 款超值烤肉組的便利選擇，不論是來自澎湖現撈的野生透抽，還是日本 A5 和牛腹脅燒烤肉片、北海道的干貝，甚至是美國 Prime 自然牛肋眼牛排等，點購澎湃組合在家享受環遊世界的烤肉大餐。此外，Uber Eats 上的傳統市場商家合作夥伴也提供雞翅、雞心、雞屁股等特殊選擇。除了海鮮肉品，烤肉的熱門生鮮食材，青椒、玉米筍、筊白筍、包肉生菜等也都能在 Uber Eats 上一站式採買，讓團聚時刻輕鬆愉快。

Uber Eats 獨家合作的 DON DON DONKI 上架多款特殊烤肉醬，除了帶有淡淡柚子香氣、應景的丸金生柚醋，不同水果風味的 EBARA 黃金烤肉醬（葡萄、蘋果、檸檬），成為想嘗鮮消費者的最佳選擇。民眾也可點購荒鮭魚明太子醬、有著濃厚海膽風味的濱海產雲丹？，增添居酒屋氛圍。即將橫跨兩周的親友烤肉接力賽，民眾不妨運用 Uber Eats 上超過 70 種「醬料」變換口味大快朵頤，點購 Uber Eats 上的全聯、家樂福萬家香醃烤肉醬、阿珠嬤韓式醃烤肉醬；或是用威士忌風味燒肉醬、古早味烤肉醬、日式照燒烤肉醬，邊烤邊刷享受中秋烤肉特有的浪漫。

中秋全民瘋烤肉，Uber Eats 祭出優惠碼，高達 4 次優惠，替消費者最高省 1600 元！即日起至今年 9 月 30 日止，輸入【瘋烤肉300】優惠序號，生鮮雜貨訂單額滿 599 元享 9 折優惠（單筆訂單最高折抵 300 元，每用戶至多使用 2 次）；輸入【瘋烤肉500】優惠序號，生鮮雜貨訂單額滿 1599 元享 85 折優惠（單筆訂單最高折抵 500 元，每用戶至多使用 2 次），一站式採買，立即準備好周末的烤肉派對。

中秋不只烤肉，來杯清涼暢快的手搖飲品，團聚時刻與家人朋友分享更多美味體驗！即日起至 9 月 30 日多家連鎖飲品商家合作夥伴精選品項買一送一，消費者可透過 Uber Eats 平台點購，五桐號季節限定蜜桃冰茶凍飲、一把青茶，老賴茶棧清爽的文清烏龍、文清阿梅，或是 CoCo 都可的葡萄柚果粒茶、沐春風輕乳茶、日落錫蘭輕乳茶，喜歡豐富配料的民眾就選珍煮丹黑糖 QQ 米麻糬、草莓奶香米麻糬的超值品項。即日起至 9 月 30 日， Uber One 會員輸入【月吃月好】，消費滿 399 元，享 1 次指定活動餐廳 85 折優惠，單筆訂單最高折抵 90 元。