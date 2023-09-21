培育人才接軌未來 遠傳展示智慧校園5大推動引擎

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全國大專校院資訊行政主管研討會（CCDS）以「未來大學X數位科技」為主軸，探討如何運用新科技推動教學、研究與管理。遠傳電信以5G、AI、淨零、心生活、產學融合等智慧校園5大推動引擎為主題進行展示，遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民亦受邀於明日的「科技新知」議程發表演說，分享「擁抱五大科技力 實現全智慧校園生活圈」，助智慧校園因應科技、產業乃至政策等大環境的變化，為新興的科技浪潮做好準備，進一步培育人才並接軌未來。

胡德民表示，生成式AI巨浪來襲，遠傳透過自身數位轉型已打好的雲端數據中台基礎，快速開啟生成式AI之旅，從中洞察新一代科技對產業及政策帶來的巨大變化，包含客戶體驗與期待的改變、應用場景的擴展、前所未有的數據重要性、數位轉型與淨零永續的加速、對社會福祉與政策發展的增進，同時帶動更多資源將挹注在淨零、醫療等領域。而大學面對當前少子化、全球排名競爭等挑戰，要同時因應科技、產業及政策的改變，遠傳提出5大校園推動引擎，可幫助大學從校園治理及人才轉型等兩大面向，快速接軌產業變化，朝向未來大學邁進。

遠傳智慧校園5大推動引擎包含「5G敏捷校園」：導入遠傳5G專網／物聯網、雲端交換機、機房上雲等，奠定穩定基礎設施，以打造高效敏捷、安全創新的校園環境；「AI校園」：打造校務、能源大數據平台，強化生成式AI的實作推廣與應用，優化學習並提升行政效率；「淨零校園」：以遠傳自行開發的EMS能源管理系統為基礎，串連碳盤查平台打造完整ESG解決方案，協助學校智慧管理能源碳排與儲能，實踐SDGs永續目標。

以及「心生活校園」：以遠傳心生活APP生活圈為基礎，與學校合作打造校園APP師生共創平台，提供技術結合商務體驗的場域，推動雲原生技術／商務社群，進而推動地方創生甚至校園創業的可能性；「產學融合校園」：以接軌產業、培育實作人才為目標，由遠傳與學校合作打造專屬學程，並建立雲端Lab等技術實作課程，結合校友與企業共創發展，賦能教學轉型與跨域合作，助師生提早迎上產業改變的浪潮，更讓大學能成為產業轉型創新的推手。

遠傳深耕智慧校園，已攜手多所知名大專院校策略聯盟，並打造實際應用場域案例。包含與淡江大學深化「5G元宇宙淨零碳排校園」合作，成為全台第一個建置「全雲端校園」的大專院校，並量身打造「新資訊安全學程」培育資安人才；協助東華大學建置全台第一座校園AI緊急求助站，導入5G發展創新智慧應用；攜手元智大學打造「5G雲端智慧校園」，並打造桃園第一座「微軟國際課程與認證中心」，接軌國際認證加速AI人才培育等。