超商補班＋連假優惠連發！霜淇淋買一送一、零食飲料滿額折現

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這周六（23日）是今年最後一次補班日，下周也將迎來4天中秋連假，超商紛推優惠犒賞民眾，包含霜淇淋買一送一、指定咖啡商品OPEN POINT點數3倍送等，整體業績有望提高2成以上。

每每遇到連假補班日，在上班族補償性消費心理下，現煮咖啡、下午茶點類最受歡迎。OKmart於21日至23日連續三天推出「咖啡買二送一」活動，至全台900間門市購買大杯莊園級美式及大杯莊園級拿鐵，不限冰熱，享同品項買2送1優惠；此外， OKmart以滿足消費需求，提供方便即食的美味食品為核心，推出多項自有品牌點心，像是OK熊銅鑼燒、OK熊吐司等，其中最受人氣歡迎的日式甜點-「OK熊紅豆銅鑼燒」，遵循日本銅鑼燒製程，嚴選屏東渾圓飽滿的紅豆，熬煮成綿密紅豆沙餡，搭配微甜鬆軟的焦糖色餅皮，香甜不膩口的口感，讓它成為默默月銷萬顆的熱銷甜點，成為點心類冠軍。

觀察今年中秋連假出遊、到親友家串門子的人潮再起，預估人流倍增，7-11掌握中秋連假商機、專寵會員推出「秋饗食光會員滿額立折」活動，活動提早中秋連假前兩天開跑、方便會員提早採買。27日至30日止，限時4天祭出「秋饗食光會員滿額立折」與9月27日至10月1日限時5天「『國際咖啡日』指定咖啡商品OPEN POINT點數3倍送」雙重活動，優惠內容包括買CITY系列飲品、飲料、冰品、零食、泡麵、糖果、甜點、冷凍食品、中秋禮盒等共12大類別指定商品，會員結帳金額單筆滿222元立折22元、滿888元立折100元；另精選逾150款咖啡周邊商品，如CITY系列飲品、飲料、零食、糖果、沖泡飲皆加入活動，每位會員加贈上限200點。

全家霜淇淋療癒補班憂鬱，22日至24日限時3天，凡使用全盈＋PAY支付，可享Fami!ce全家霜淇淋(口味不限)買1送1優惠；同時段還推9樣夯品買1送1，包含Let’s Café特濃美式(冰熱不限)、私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵(冰熱不限)等。

全家也做中秋最後衝刺，即日起獨家推Ohmy!原燒產品，共推出三款新品，有雞，有豬還有魚，首推辣味噌雞翅，以原燒特製味噌醬慢火燒烤，雞翅富含炭火香氣並帶有蜂蜜香氣甜味，一口咬下就能感受到微辣滋味跟雞肉的鮮嫩多汁，售價59元；還有蔥鹽豬五花烤飯糰，炙燒豬五花與烘烤後帶有獨特香氣的米飯完美結合，搭配淡淡的麻油香及解膩的蔥鹽，讓飯糰更有層次，售價49元，最後是吸滿鮭魚香氣且粒粒分明的奶香鮭魚炒飯，以奶油拌炒鮭魚及Q彈米粒，創造層次感及飽足感兼具的日式風味炒飯，售價59元。