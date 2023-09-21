富動科與時代出版傳媒發表數位化童書繪本

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觸控顯示器廠商富動科技（6813）參加第十三屆數字出版博覽會，攜手虹彩光電與宸鴻，與中國首家掛牌上市出版商時代出版傳媒，共同發表數位化童書繪本電子書閱讀器產品，採用10吋膽固醇全彩電子紙顯示器，未來將延伸至13吋、16吋機種，主要瞄準中國龐大數位教育、童書繪本市場，預計於明年第一季末量產出貨。

富動科為打入教育市場，在中國數字出版博覽會上，與時代出版傳媒共同合作開發，主打10 吋膽固醇液晶全彩電子書閱讀器，及多款配套硬體新品，提供新世代數位閱讀產品及技術服務，是全展唯一採用膽固醇液晶技術之產品。

時代出版傳媒旗下擁有9家專業出版機構，入選「十四五」國家重點出版規劃項目26項，尤其在教育市場時代出版傳媒自主研發的課後服務管理平台已服務學校約6000所、服務學生超過300萬人，自主研發原創精品課程近100門，將是富動科搶進中國龐大教育商機的主要合作方。

富動科表示，此次與時代出版傳媒共同發表數位化童書繪本電子書閱讀器產品，並與樂聲電子系統合作開發在電子顯示器導入發聲系統，能夠與童書繪本內容同步發出讀音與音效，樂聲電子擁有極薄型封裝聲學元件專利20餘件，其聲學模組可搭配多種尺寸顯示器、電子閱讀器、All-in-One會議機、攜帶名片型喇叭、電子標籤等等應用商品，能夠為童書繪本電子顯示器開創更先進數位化的功能，已證實膽固醇全彩電子紙顯示器能完全符合市場需求；後續出版商亦將進行數位內容與版面的校調，將多尺寸童書規格化至10英寸顯示器上，預計2024年第一季末即可開始出貨並貢獻營收。