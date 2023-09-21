《金融》聯準會「鷹式暫停」 股債雙資產平衡配置

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】聯準會本次維持現有利率5.25%至5.50%區間不變，這是美國今年第二度維持利率不變，不過，利率點陣圖顯示年底前可能再升1碼，「鷹式暫停」使美股在利率決策公布後紛紛下跌，美國10年期公債殖利率則向上來到4.407%。

保德信表示，從基本面來看，目前美國經濟沒有熱絡到能夠繼續升息，但也沒差到能立刻停止升息，根據利率點陣圖，對今年底的利率中位數仍維持不變，Fedwatch工具顯示，決策公布後11月和12月升息機率仍低於4成，接下來聯準會將參考更多重要數據，包括就業、財報與通膨，聯準會主席鮑爾也表示，雖然物價已反映出緩解跡象，但距離目標通膨回落至2%還一段距離，因此在情況適宜時將再度升息，以達到穩定物價與充分就業的雙重目標。

保德信產品策略團隊主管葉家榮指出，雖然FOMC會議後市場走跌，不過只要美股守穩8月低點，後市將回歸基本面表現，建議此時投資配置應「股債兼備」。股市方面，相對看好成熟市場，尤其美國強勁的基本面使企業獲利展望上調，其中醫療產業及新供應鏈更具題材優勢；新興市場則較為分歧，有望表現超前的全球半導體及AI關鍵供應鏈的台股，預料資金輪動後將重回AI產業。

至於債市方面，葉家榮指出，隨著市場風險偏好程度增加，將帶動非投資等級債的表現機會，投資等級企業債雖然市場近期呈現觀望，不過該資產具有防禦特性，亦可平衡配置。

葉家榮說明，目前市場預估美國今年GDP成長率為2.1%，高於6月預期的1%，2024年預期GDP成長率也上調至1.5%，2023年失業率預期也從先前的4.1%降至3.8%，核心個人消費支出(PCE)物價指數也下降至3.7%，明年預期將維持在2.6%，皆反映出經濟展望呈現正向，接下來市場將關注三大重點，包括油價走勢、美國政府10月關門，以及汽車業罷工問題。

葉家榮指出，若油價持續高漲，將會影響終端消費支出，進一步衝擊通膨預期，另外，美國距離10月1日可能陷入部分政府停擺只剩10天，眾議院議長正提出權宜支出議案，包括讓國內機構支出暫時減少8%等；至於對汽車業罷工事件，最主要是車廠的核心訴求在工資與工時，美國總統拜登已準備提供協助，並確實促使汽車製造商積極與工會進行談判，以達成公平協議。短線來看，市場雖可能受到這些事件影響，不過整體而言，美國經濟軟著陸足以承受短期風險，經濟持續處於增長的軌道上。