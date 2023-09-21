雙腦AI智能客服更聰明 顧客滿意度高達9成

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ChatGPT的崛起，帶動生成式AI大爆發，聊天機器人(ChatBot)發展也越發成熟，以昕力資訊為例，該公司SysTalk.Chat AI智能客服，透過獨家研發的雙腦一流程，可以提供更為精準的智能客戶服務，大幅降低人力作業成本及提高客戶滿意度。

昕力資訊以「SysTalk.Chat」榮獲今年金漾獎「前瞻技術組」首獎，主要是它結合Google BERT與SysTalk演算法，透過雙腦AI智能客服，可以協助客戶建置聰明、仿人類溝通行為的高精準度AI交談服務。

昕力資訊副總經理林秀明指出，2014年ChatBot與人臉識別風起雲湧之後，開始出現了兩大現象，一是維運ChatBot的系統人員多於原本提供真人服務的人員；二是企業雖然投入經費發展ChatBot，系統使用及客戶滿意度卻不如預期。也因此，許多企業雖導入AI新興科技發展ChatBot，卻必須花費更大心力維護系統，讓工作人員產生焦慮現象。

歸結主要癥結點在於過往國內ChatBot技術營運商多僅提供關鍵字服務，太多的知識點將造成維運困擾，智能客服反而變成了不智能。以銀行帳戶繳交電費為例，查詢繳費金額後，按理可以再詢問帳戶餘額，再回到繳費部分，這是正常的思考邏輯。然而過往ChatBot卻無法多輪轉多輪，也就是先詢問後再展開動作，如今透過SysTalk.Chat即可解決此痛點。

林秀明指出，主要是SysTalk.Chat採用獨家研發的雙腦一流程，也就是查詢腦(NLU)、諮詢腦(FAQ)，再搭配服務流程(FLOW)模組，透過AI大腦訓練模組，將可以提供高精準度與對話邏輯的智能客服，同時也可以擴及到多元化產業應用，包括金融、公共事業、醫療等極需高度準確智能客服的產業，可以最少的語料與民眾自然互動，而且精準度很高，再配上昕力應用程式介面，可以串接到企業內部所有服務。

SysTalk.Chat可以提供企業全通道的雙腦AI智能客服，林秀明以兆豐銀行為例，雙腦的人工智慧會將應用程式介面與企業內部資料庫介接，可以流暢回覆客戶提問，並且很快解決客戶的問題，從語音、文字到轉真人服務，均可透過SysTalk.Chat順利完成，每個月可以降低兆豐銀行40%的人力成本，而且客戶滿意度高達95%以上。

除了雙腦一流程之外，SysTalk.Chat亦內建AI-OCR技術，是市場鮮少擁有視覺的聊天機器人，可以讀取圖檔文件，協助企業導入多元的創新智能客服，例如未來申請小額信用貸款、辦理信用卡等等，均可透過機器視覺讀取文檔，讓民眾可以直接在智能客服完成所有文件的提交。

目前每個月已有超過百萬人次使用SysTalk.Chat服務，展望未來，林秀明期盼，雙腦一流程的智能客服可望成為各企業邁入數位勞動力的起始點，以及數位轉型的重要環節；同時昕力資訊也將眼光瞄準海外市場，尤其是東南亞市場，將以頂尖的技術，提供當地台商最精準的華文資訊系統服務，成為他們打天下的堅實後盾。