嘉市地方型SBIR成果展 業者分享：市府追著我跑

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嘉義市地方產業創新研發推動計畫地方型SBIR，與嘉義產業創新研發中心合作，提供中小企業研發補助金與輔導資源協助，去年度共有11家業者完成計畫，今舉辦成果發表會，有業者分享，市府總追著他問「有哪裡可以幫忙」，也有深耕嘉義30多年的藥局因計畫推動，營業額成長8％，嘉義市長黃敏惠期待藉各種計畫的合作，凝聚產官學研力量，一同打造「產業嘉義隊」，「站上台灣舞台，拚全世界」。

建設處長田長沛表示，近5年來透過嘉義市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)，共協助輔導61家中小型企業，最高100萬補助不用還，已累積補助金額高達3800萬元，期許更多企業善加運用政府資源投入創新研發，除了地方補助，也朝中央500萬補助繼續努力。

此次計畫成果展現在地業者的創新與創意，如島語未來股分有限公司針對嘉義市重要歷史古蹟，進行創新設計與數位AR360開發，成嘉義特色伴手禮；阿榮師啤酒鴨有限公司則將傳統宴席菜餚豬腳燉湯改良製成銀髮友善食品，和技精密科技有限公司開發出可應用在高階紅酒標籤立體印刷的數位3D標籤噴墨加工機，可說是全台首創。

今在嘉義產業創新研發中心舉辦年度成果展暨產業創新論壇上，11家業者依序上台分享心得，島語未來執行長葉欣芝分享，指嘉義市是全台最適合創業、實現夢想的城市，肯定市府團隊不僅協助業者開發產品，更邀請專業業師團隊為後續行銷提供專業意見。

和技精密科技公司經理周明樹讚賞「市府團隊永遠值得信任」，透露加入地方型SBIR後，不是業者遇到困難時主動救援，反倒是市府追著他問「有哪裡可以幫忙」，而透過SBIR計劃輔導，所研發的數位3D標籤噴墨加工機不僅應用在高階酒款上，更走出台灣、外銷捷克，讓國際看到嘉義市研發的能量。

阿榮師啤酒鴨分享，將傳統宴席菜餚豬腳燉湯改良製成銀髮友善食品，到安養院辦試吃會時，平日食欲不佳的老人連吃幾碗。知名弘安藥妝生活有限公司總經理陳俊男透過計畫建置藥妝連鎖門市營運雲視覺化戰情平台，建立客戶資料庫智慧系統，整體營收成長8％，光線上點數累積就上億元。

黃敏惠表示，企業的創新研發是在變化快速、競爭激烈的市場環境中領先的關鍵，而市府團隊透過地方型SBIR補助與輔導，協助在地優良中小企業推動產業數位升級、行銷包裝並優化銷售流程，很高興看見11家業者優異的研發成果，展現出產業的不同面貌與價值。

黃敏惠也特別感謝嘉創中心，結合食品所、金屬中心、精機中心與自行車中等四大法人資源，提供研發設備、結合優秀研發人才，幫助在地業者，還一再強調四大法人一定要留下來，指嘉義市是台灣許多知名精密機械「起家」的重要基地，期待中央看見嘉義市企業豐沛的創造力與產業動能，大力挹注嘉義市資源，深化與嘉義市的連結， 號召大家一起組產業嘉義隊。