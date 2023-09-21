落實ESG金融友善 承諾企管 措施須兼顧各類族群

在永續金融(ESG)的浪潮下，為提升金融友善的公平與人性化，承諾企管昨（20日）與國內弱勢團體攜手舉辦「金融友善服務調查分享會」，揭露身心障礙者在金融服務上的現況與需求，同時指出金融友善服務未來可提升的三大方向：環境設計、服務規範與溝通技巧；而許多無障礙設施的設計只顧及特定族群的需求，實則應為所有人提供方便，才是更全面的友善。會中表揚了表現優異的金融業者，並有3名身障協會的幹部現身說法，分享在服務所體會到的溫暖與期待。

該調查指出金融友善服務未來提升三大方向，首先是環境設計：須更貼近使用者的真正需求，並兼顧各種弱勢族群，如無障礙坡道的設計，應降低風險並力求使用者之便利性；二是規範及流程：規範中須考慮使用者的自尊，讓使用者更自主的完成服務，或在辦法上更多元性;第三是應對技巧：須對身障及年長者有更多的瞭解，讓溝通更為順暢；如面對聽障者臨櫃時，耐心透過筆談或更彈性的提供手語協助，期能達到良好的溝通。

據國發會推估，台灣即將於2025年邁向超高齡社會，代表未來每5位客戶中，就有1位為年長者或身心障礙者，因此，調查報告中指出目前許多無障礙設施的設計只顧及特定群體的需求，而忽視了這些設施應當成為整個社會的共享資源，其目標應為所有人提供方便，不論其是否屬於特定族群，都迫切需要提升此種無差別待客的思維與實踐。

會中也針對表現出色的金融企業，頒發最佳金融友善服務企業獎項。在銀行類別中，玉山銀行展現最佳，其憑藉為金融友善相關群體，提供卓越的軟硬體整合服務脫穎而出，由玉山銀行顧客服務處處長彭俊宏代表領獎；另兆豐銀行服務的貼心也令身障朋友十分感動。壽險類別中，則由新光人壽獲獎，他們深刻了解客戶需求並提供全面性解決方案而獲此殊榮，此獎項由新光人壽副總歐陽志祥代表領獎。

台中市山海屯脊髓損傷基金會的秘書長白妙珠、中華民國聾人協會的常務理事牛暄文以及觸覺科技的品牌長羅文謙，他們分享了使用金融服務時的經驗，呼籲換位思考、同理溝通以及通用設計的概念，讓與會者更瞭解金融友善的重要性和目標。

承諾企管致力於推動台灣金融業實現更加友善、可持續的發展，確保金融服務的公平、無障礙和人性化。金融友善不僅是一種趨勢，更是台灣金融業實現永續發展不可或缺的一環。