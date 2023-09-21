北市西門國小、景美國小反毒反霸凌 微電影獲教育部肯定

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台北市西門國小、景美國小在教育部第6屆校園防治校園防制毒品暨霸凌微電影競賽中，分別獲得防治霸凌主題國民中小學學生組銀牌及防制毒品主題國民中小學學生組銅牌。

教育部第6屆校園防治校園防制毒品暨霸凌微電影競賽，有288件霸凌主題作品、防制毒品主題167件，共455件。台北市教育局表示，此競賽由動畫專業及視覺傳播影像專家所成組評審團，評選出30部入圍影片角逐金牌獎座，西門國小《少年家呈的煩惱》作品榮獲防治霸凌主題國民中小學學生組銀牌，景美國小的《迷幻柑仔店》作品榮獲防制毒品主題國民中小學學生組銅牌。

教育局介紹，西門國小微電影作品《少年家呈的煩惱》以防治霸凌為主題，透過學童的視角，生動展現少年「家呈」面對霸凌的掙扎，深刻反映霸凌行為對學生心理和生活的影響，並傳遞友善校園和同理心的重要性，展現他們對防制霸凌的堅定立場，以及對友善學習環境的熱切渴望。

景美國小微電影作品《迷幻柑仔店》則以防制毒品為主題，藉由生動的故事情節和引人入勝的表演，表達新型態毒品的危害性以及如何預防藥物濫用，融入學生創意和努力，傳達出「我的未來我作主」的精神，鼓勵學生們遠離毒品，勇敢地守護自己的未來。

教育局轉述競賽評審委員評語，西門國小微電影作品從霸凌者角度切入，並在朋友鼓勵下走出陰霾，是溫馨故事，作品也使用藍白拖角色，比喻在校園以貌取人的霸凌行為，讓人耳目一新；景美國小微電影作品使用自創嘻哈歌曲描述陷入毒境的可怕，也用抽象概念暗喻吸毒後狀態，展現極高藝術水準，令人印象深刻。

教育局表示，此次成就不僅是對學生和師長的認可，也凸顯教育局致力反毒品和反霸凌的工作，幫助學生了解毒品危害，提高學生防範意識，創建友善學習環境，鼓勵學生尊重彼此，建立互信關係，確保每位學生都應該在學校感到安全和受到尊重，是教育局未來不斷努力的目標。

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