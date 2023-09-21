統領5週年慶祭出超高回饋

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

桃園統領廣場歡慶「5週年慶 」於9月28日至10月23日正式起跑，祭出超高回饋高達18%，統領廣場表示今年買氣回升再加上適逢中秋與雙十連假，預期業績成長將超過25%，今年特別與韓國人氣爆棚的療癒IP「PINK&VEN」共同合作打造繽紛嘉年華氛圍，祭出全館多項優惠熱絡整個週年慶，統領此次獨家首度大手筆規劃「統領超級一番賞」總值近85萬元，民眾消費就有機會將最大獎台鈴機車及現正最夯iPhone15帶回家，另外滿千送百超高回饋加上玉山聯名卡限定滿額禮超值回饋，以及週年慶連假期間精彩活動的加持熱絡如嘉年華盛會，這次更為了迎接週年慶加碼新品牌陸續進駐，獨家開幕活動精彩可期。

統領表示，5週年慶優惠活動單筆滿2,500送250元可累贈、首五日限定單筆滿1萬加送2百、單筆滿1萬贈NxCoffee烘豆體驗、單筆滿2千享餐廳7折優惠、統領獨家活動超級一番賞累計5千獲得一抽，共2千抽、單筆2千贈良杯製所以及THE BODY SHOP獨家來店禮、點石成金瘋美食扣點門檻降低週慶大回饋、還有各樓層特別加碼禮，包含一樓中正大門有大型海盜桶扭蛋機，單筆5百贈扭蛋乙顆，有機會抽中大獎iPhone14Pro，最後還有桃園統領集雅社獨家單筆滿1萬送1千抵用券，滿10萬加送德國CS不鏽鋼餐具15件組、滿20萬加送TOFFY熱壓吐司機，LG系列商品累計滿5萬加送1千抵用券。

首5日獨家商品優惠登場，眾多優惠買一送一，包含「adidas鞋款獨家活動Ultraboost指定鞋款最低5.1折，Nike DUNK LOW獨家多款限定色，Air Jordan1代指定鞋款6折起、1樓良杯製所限定買一送一，冰淇淋系列吸管杯贈質感皮革提袋、1樓新櫃半半熱狗加碼熱狗系列買一送一，2樓norns蠟筆小新提袋餐具組合價只要555元，7樓牧石鍋物單點A5和牛&西班牙伊比利豬梅花買一送一、5樓花月嵐酥炸香雞塊買一送一、5樓燒丼肉汁唐揚雞買一送一」，以上限定活動消費者在首5日要把握機會。

統領廣場表示，週年慶期間獨家新櫃及快閃櫃接續登場，5樓「義饗屋di CaSa」桃園獨家首店，高質感義式餐廳有特色義大利麵、蓬鬆綿密的舒芙蕾以及夢幻繽紛蜜糖吐司，開幕獨家活動單筆消費1000贈100現金抵用券；1樓「NxCoffee」為全台百貨首店，AI科技現烘咖啡廳除了世界精品咖啡的視覺味蕾的享受，有炸物、軟法吐司、佛卡夏、輕食使用有機蔬食沙拉、更與桃園知名蛋糕店日福 OH HAPPY DAY聯名，單筆1萬贈NxCoffee烘豆體驗；2樓韓國人氣文創IP「PINK & VEN」為桃園獨家限定快閃店，現場搭配超可愛的粉色系裝潢及專屬角色櫃，還有各式週邊玩偶、吊飾、文創小物以及限定的2024年桌曆等，以及首次從韓國空運來台，初登場的 PINK & VEN巨型角色公仔，凡到店打卡贈PINK & VEN明信片。

除此，週年慶優惠期間2樓「uniarts」週慶首11日第二件8折，檔期期間全面9折，今年引進韓國JOSEPH AND STACEY為韓星私下愛用包，幾乎橫掃韓國演藝圈，快來統領廣場親身體驗「剪刀包」的時尚魅力；2樓「CACO」首四日單筆滿1千贈防水購物袋、首11日正價商品任選二入88折、三入以上77折；1樓「THE BODY SHOP」煥顏金萃精華油買一送一、天然植萃洗護囤貨組買六送五、還有獨家滿額贈以及截角活動。

統領廣場8樓「蝦老爹」海鮮多人套餐推薦價6,900元，8樓「Oh may原燒」東亞霸主日本和牛雙人套餐推薦價3,298元，6樓「湯明茶樓」四人合菜推薦價2,688元，甜點免費升級手作大布丁；1樓美食走廊「尋蜜可頌鯛魚燒」週慶限定鯛魚燒任選買5送1；1樓「可不可熟成紅茶」15週年全新菜單夠野登場。