國家防災日 首度透過GCTF大規模國際震災救災演練

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總統蔡英文21日出席「112年國家防災日—國際參與大規模震災救災動員演練」時表示，今年演練是首次透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）進行，共19個國家觀摩、演練。除了要驗證國內的救援量能，更為了參與國際救災預作準備，希望未來加強跨國合作，提升防救災能量。

蔡英文說，今年有更多新型科技投入演練，像特種搜救隊藉由無人機即時傳遞現場影像，建立3D建模，協助勘災作業。這次也建置能轉換不同電信業者災害漫遊，搭配軍警消，跨體系、跨縣市通訊整合等，強化科技通信的韌性。

蔡英文今天視導「國家級災難醫療救護隊」災害緊急醫療應變演練，並聽取慈濟醫療基金會、常榮華消防公司等救災裝備器材展示介紹，並依序視導「國軍救災前進指揮所」、「資通作業區」、「救災無人機」及「台灣民間自主緊急應變隊救災操作展示」等，了解本次動員消防特搜、國軍、衛生福利部、電信事業、民間志工進行演練，並邀請美國、日本、澳洲等國際救援隊共同參演。

蔡英文致詞時表示，今天是921「國家防災日」，她要感謝新竹縣政府團隊與中央跨部會共同合作，辦理救災動員演練，也謝謝全國各地前來參加單位和團隊。她指出，今年的演練是第一次透過「全球合作暨訓練架構」來進行，共有19個國家一起觀摩、演練。除了要驗證國內的救援量能，更是為了參與國際救災預作準備。我們也採取新型態的「國土安全演習和評估計畫」（HSEEP），以無腳本、現場下達狀況的方式，提升臨場應變的能力。

她提到，今年有更多的新型科技投入演練，像是特種搜救隊藉由無人機即時傳遞現場影像，建立3D建模，協助勘災作業。另外，現場的救災儲能裝置，更能夠為搜救作業及維生系統，提供穩定電力。這次也建置能夠轉換不同電信業者的災害漫遊，搭配軍警消，跨體系、跨縣市的通訊整合等，強化科技通信的韌性。

蔡英文說，她要感謝大家的努力和付出以及各個民間團體的支持和協助。像是慈濟，就如同過去深入災區為災民服務，今天也提供重要的支援。還有「壯闊台灣聯盟」和「美國精神（SPIRIT OF AMERICA）」，共同培訓兩支民間自主緊急應變隊，在今天的演練中展現第一線救災的戰力。

蔡英文認為，防救災工作需要每一個人的力量。稍早她到新竹特殊教育學校，參與學生防災演練。未來，政府會持續努力，落實防災教育，提高民眾防災意識；也要讓防救災措施與時俱進，同時加強跨國合作，提升防救災能量。她也特別感謝所有參與這場演練的國際友人，並預祝今天的演練圓滿成功。