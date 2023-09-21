《產業》台北W飯店H1轉盈 現代法式餐廳開幕添薪

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【時報記者林資傑台北報導】太子(2511)旗下台北W飯店受惠疫情趨緩及國境開放，2023年上半年營收跳增1.61倍、較去年同期顯著轉盈。因應餐飲市況變化，飯店耗時半年整修位於10樓的原the kitchen table西餐廳，改為現代法式餐廳「Seasons by olivier e.」重新迎賓，可望進一步增添餐飲業績動能。

2011年開幕的台北W飯店由太子投資興建，由全資孫公司時代國際飯店委託萬豪國際集團經營管理。飯店設有9種房型共405間客房，2間餐廳、3間酒吧；2間宴會廳及9間會議室，以及戶外泳池、健身房、Away水療中心等設施。

受惠國境開放後國際旅客回流，以及疫後餐飲及宴會需求暢旺，據太子財報揭露，台北W飯店上半年合併營收7.85億元、年增達近1.61倍，稅後淨利0.77億元，較去年同期虧損1.84億元大幅轉盈，以目前實收資本額5.47億元估算，每股盈餘約1.42元。

據太子法說簡報揭露，台北W飯店上半年住房營收5.14億元、年增達近2.65倍，占比自47％躍升至65％。餐飲營收2.5億元、年增達66.67％，占比自50％降至32％。其他營收0.22億元、亦年增達1倍，占比維持3％。

據觀光局統計數據，台北W飯店上半年平均住房率73.24％、較去年同期27.9％大幅好轉，平均房價8803元，較去年同期6263元成長達40.56％，使平均客房收益（RevPAR）6447元，較去年同期1747元跳升近2.69倍，為帶動上半年整體營運顯著好轉主動能。

台北W飯店位於10樓的餐廳空間原為the kitchen table自助餐廳，爾後因應疫後市況及消費趨勢變化改為單點餐廳。今年3月正式封館整修，改由知名米其林星級主廚埃爾澤（Olivier Elzer）領軍的現代法式餐廳「Seasons by olivier e.」進駐，即日起正式開幕迎賓。

台北W飯店表示，Seasons by olivier e.力邀業界頂尖人士參與前期籌備，由英國倫敦著名建築事務所G.A. Design操刀空間設計，大量選用天然木材及綠色植栽，打造明亮及舒適氛圍，並由藝術家王妤璇創作壁畫、增添台灣特色，設計師方國強量身設計橘色系亮眼制服。

享譽港澳地區的Olivier Elzer坐擁25顆米其林星級肯定，此次首度登台開設「Seasons by olivier e.」，攜手已共事近十年、來自香港的營運主廚葉城樂，藉由在地時令食材展現法餐烹飪精髓，定位為休閒餐飲（Casual Dining），盼以平易近人的價格打破法式料理刻板印象。

近年來曾訪台20餘次、熟悉市場趨勢的Olivier Elzer表示，法餐在台灣人心中普遍仍有高貴且遙不可及的刻板印象，期待透過Seasons by olivier e.破除藩籬，將法式的優雅別緻融入在地飲食文化，以親民定價與溫馨的空間，拉近人與人之間的距離。