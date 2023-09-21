鹿耳門溪出海口長期淤沙 台南市爭取逾5000萬經費濬深航道

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台南市鹿耳門溪上游匯集多條大排，出海口長年淤積，每逢退潮即影響漁船進出安全。台南市農業局網年定期清淤卻效果有限，今年聯手水利局投入長期改善，準備向中央爭取前瞻計畫逾5000萬元經費，預計完工後可加深航道至1.5公尺。

鹿耳門溪上游匯集嘉南大圳排水路、溪南寮大排、土城仔大排、竹筏港之1排水、竹筏港之2排水等排水路，長期累積排水泥砂，河口地勢平緩，流速不足，另受海岸地形、潮汐影響，泥砂多在溪口沉澱，雖不至於影響排水，退潮時仍會影響漁船進出港安全。

鹿耳門溪出海口往年由農業局定期分上、下半年各1次辦理疏濬作業，每年疏濬量約2萬至2萬5000噸，仍因出海口水流速度過慢，短時間會有大量漂砂回積，效果打折。

台南市水利局委託民間研究調查，測量地形、收集資料、觀測海象與數值模擬分析，歸納溪口淤淺機制，定出減淤改善方案。

台南市水利局展開「臺南市鹿耳門溪口減淤改善工程」，包含航道疏濬、束流工設置、養灘及後續成效監測。疏濬後的砂土將用於四草海堤外的養灘回填。

這項長期工程需經費約5050萬元，台南市水利局預計向中央提報前瞻計畫爭取。工程完工後，航道範圍內的水深增加至1.5公尺，供四草漁港作業船隻進出，藉改善鹿耳門溪航道內水流流速，達到減淤效果。