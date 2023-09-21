台股跌跌不休 3大類股表現最差 止穩關鍵在這

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投組表現：

愛普＊（6531）表現最佳，受到外資提出目前訂單能見度約3個月，下半年營運優於上半年，有機會創高。

智邦（2345）表現最差，受惠投入矽光子及共同封裝光學元件題材，有機會吸引資金潮 。

盤勢預測：

受到聯準會公布除了提到今年要升息一碼，加上預期明年降息二次，遠低於之前公布的次數。加上維持高利率的時間更久，讓美股走弱外，費半也創波段新低。

台股止穩看AI族群是否反彈，加上台積電是否有守年線支撐，將會是近期台股的焦點，而融資餘額也是近期的是否減少，大盤有有利於反彈。

投組表現：

正德（2641）表現最佳，21日股價下跌0.27％，股價仍站穩所有均線，後勢看好。

立德（3058）表現最差，21日股價下跌2.61％，成交量逐步萎縮，股價若跌破20.2元，建議賣出。

盤勢預測：

台股大盤開低走低，最低來到16300.54點，終場下跌218.08點，跌幅1.32％，收在16316.67點，成交量2772.4億元。

類股全部收黑。觀光餐飲、數位雲端及汽車表現最差，跌幅均超過1.5％。權值股台積電下跌8元，跌幅1.5％，收在527元。聯發科下跌13元，跌幅1.71％，收在746元。

展望後市，台股大盤受美國鷹派暫停升息利空衝擊，本周以來已連續下跌4天，季線、月線及半年線等重要均線相繼失守，前波低點16,264成多方最後防守點，若不被空方慣破，反彈可期。選股方面，投信連續買超且持股比例低於10％的個股包括致伸、瀚宇博及至上相對抗跌，可逢低承接。

投組表現：

國巨（2327）表現最佳，下游客戶庫存調整近尾聲，新廠明年量能陸開出，有助營運回穩向上。

德勝（8048）表現最差，受大盤影響走跌，測試月線後下影線已獲支撐，待大盤回穩有望補強。

盤勢預測：

FOMC會後聲明暗示今年將再升息一碼，而明年可能降息兩碼，比前次暗示四碼為差，代表聯準會預期通膨降溫速度放緩。一旦高利率期間拉長，對於企業舉債成本壓力越加沈重，因而導致美股四大指數昨晚全數收黑，其中費半不僅下跌1.74％表現最差，還一舉摜破半年線，連帶使得台股今日賣壓大舉出籠，終場大跌218點或1.32％，同樣也是失守半年線。

不過費半和台股的半年線仍在向上，技術面有機會形成假跌破，若接下來美國能有重量級企業釋放利多或者經濟數據報喜，有機會帶動兩者重新站上半年線。

選股上，由於近三個交易日上市櫃合計下跌家數都超到千家，甚至今日還衝到1400家之上，絕大多數個股都在跌，短期型態也多遭破壞，不過本波可以守穩月線之個股就是型態強於大盤，是投資朋友可以優先考量逢低分批布局的機會，電子族群可留意DRAM、被動元件、IC設計，至於傳產族群則可留意散裝航運。

投組表現：

前鼎（4908）表現最佳，下半年受惠新產品出貨，股價進入高檔震盪區間，相較大盤表現相當抗跌。

世芯-KY（3661）表現最差，8月營收亮眼股價創歷史高，隨盤勢震盪拉回整理。

盤勢預測：

聯準會周三宣布維持利率不變，Fed主席鮑爾表示，準備在適當的情況下進一步升息，直到確定通膨可持續回落，達成 2％目標。昨美國 2 年期公債殖利率觸及 2006年新高點，盤面上由大型科技股領跌，四大指數全數收黑。

外資大賣台股再下殺，繼失守月線及季線關卡，再度跌破季線與半年線的整理區間，若權值股無法有效止跌，可能跌破8月17日波段低點，大盤震盪修正期間，族群個股普遍走弱，短線留意近期表現相對大盤強勢個股，一旦盤勢回穩，獲利空間較佳。