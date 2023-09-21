《國際產業》日最大IPO十月登場 主角是半導體設備商

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日本晶片設備業者國際電機（Kokusai Electric）於21日宣布，計畫10月25日在東京證交所（TSE）掛牌，日本券商預估，這將是日本5年以來，規模最大的一次IPO（股票初次公開交易）。

國際電機若以每股1,890日圓的參考價來計算，預計發行1,112億日圓，約7.5億美元等值的股票，市值就增至4,355億日圓。到時如果需求強勁供不應求，則可祭出過額配售方式。

2017年，因為日商日立想要企業瘦身，故私人股權投資公司KKR花了2,570億日圓，買下日立的電子設備部門。隔年，KKR把這個電子設備業務從日立分割出來，這就是國際電機的前身。

KKR曾在2019年想把國際電機賣給美商應用材料，但沒能得到中國大陸的官方批准，故這筆價值35億美元的交易也一度宣告破局。其實，目前日本利率超低，日股又在33年高點處徘徊，提供日本IPO良好的環境。

國際電機想要上市的目前，正好是晶片的需求到底有沒有已從谷底反彈。路透社上周曾報導，台積電傳出要求半導體設備業者，延後交機台的消息。之後，這些設備商的股價也一度慘遭拋售。

國際電機財報指出，截至3月上個財年中，營業利益年減20%，下滑至560億日圓，但銷售量卻能持平，達2,457億日圓。除了半導體設備維修外，國際電機也有提供客戶改造、移機與裝機服務，甚至還有教育訓練以及技術諮詢。