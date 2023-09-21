《台北股市》9月FOMC政策符預期 台股中長期不看淡

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【時報記者任珮云台北報導】台股今天摜破半年線，下挫218.08點，成交值新台幣2772.4億元。三大法人僅投信買超1.9億元，外資、陸資及自營商都站在賣方，其中外資及陸資更是大賣339.76億元。

日盛上選基金研究團隊指出，此次FOMC利率決策會議會後聲明無太大變化，不過對整體經濟環境的看法出現轉變，對經濟成長的看法由溫和放緩調整至穩健成長、就業市場從穩健改為放緩，顯示出美國經濟軟著陸的可能性增大，且就業市場的降溫有利於核心通膨降溫。同時利率點陣圖也預測2024年的利率終值也提高到5.1%，意謂降息空間僅剩2碼，這將是強化利率長期走高的訊號。

日盛上選基金研究團隊表示，產業方面，AI Server供應鏈9月開始進入出貨旺季，基本面相對較佳，仍為觀盤主要重點。展望2024年，資金面與基本面的發展仍將優於2023年，對台股中長線的展望相對樂觀。建議投資人逢低分批布局或透過定期定額投資主動式台股基金，掌握後續投資契機。

美國聯準會9月會議維持利率不變，利率點陣圖則仍透露年內有再次升息的機會、且明年將維持在5%以上高利率，對市場傳達高利率將維持一段時間。隨著近期油價上漲，市場對於通膨預期略有提升，11至12月升息與否將與未來原物料價格表現相關較高，但暴力式升息再次發生的可能性極低，且聯準會也已暗示升息已進入尾聲。明年預期將進入降息循環，雖降息強度仍具變數，經濟硬著陸的可能性大降，代表美國經濟衰退風險降低下，中長期資本市場表現並不看淡。