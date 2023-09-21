加速通關! 三類基金審查金管會將委外

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投信、境外基金審查可望加速！證期局副局長黃厚銘21日預告修法，為提升基金審查效率，未來申報生效制的「台股新募基金、追加募集」及「展延案件」將可委託證交所、櫃買中心、集保來審查。至於證期局主要審查「核准制基金、ESG基金、投資海外的基金」，委外將分階段，第一階段在明年1月1日上路。另外，境外基金現在都是「申請核准制」，金管會也規劃未來若是經金管會深耕認可的境外基金可用「申報生效制」。

黃厚銘表示，目前不管是「核准制」還是「申報生效制」的基金都是由證期局審查，但修法通過後，明年1月1日起，「12個營業日生效的台股新募基金、7個營業日生效的追加募集投信基金」及「展延案件」（生效六個月內要完成、未完成申請展延的案件）將可委託證交所、櫃買中心、集保來審查。

至於證期局未來主要審查三類基金：「ESG環境、社會及治理相關主題基金」、「核准制基金」（投資項目較複雜、守法性有問題或被處份的投信等）、「投資海外的基金」。

據去年102檔基金送審狀況來看，若在新制下，金管會就負責審查65件、有37件可委外（櫃買中心、證交所掛牌ETF有19件、18件可委由集保審查）。

至於境外基金現行全部採「申請核准制」，金管會也開始研擬適用申報生效制，未來境外基金審查案件若採申報生效者就可在45個營業日內生效，不過，黃厚銘指出，這部分要先修正「鼓勵境外基金深耕計畫」內容，獲金管會深耕認可的境外基金機構，其境外基金案件得選擇適用申報生效制，另外也要增訂申報案件適用的自行補正與金管會得停止其申報生效等相關程序規範。

此外，有關銀行擔任境外基金銷售機構應具備之資格條件，考量銀行之財務風險已有銀行資本適足性及資本等級管理辦法予以控管，此次也放寬銀行得以資本適足性作為擔任基金銷售機構之財務條件。

黃厚銘指出，境內外基金近七年成長快速，已從2016年的1,766檔、新台幣5.2兆元大幅成長至今年8月的2,010檔、9.87兆元，近三年受理業者申報(請)基金審查件數合計約300餘件，基金業者對基金審查及上架的時效期待更以往。

黃厚銘指出，針對本次境內外基金審查制度的調整，金管會已與證交所、櫃買中心、集中保管結算所及投信投顧公會溝通，且為利受託單位逐步熟悉審查程序而採取分階段方式推動，希望共同協力使新審查機制順利運行，提高基金商品審查機制的透明性、可預期性及可課責性。

此次將修訂「證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則」第3條之1及「境外基金管理辦法」部分條文修正草案，將依行政程序法規定，於近日公告，預告六十日以徵求各方意見。