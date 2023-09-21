台灣新銳藝術家Patty林霈媞 絕美藝術創作於中山堂亮相

即將於臺北中山堂所舉辦的《秋季藝術展》中，讓許多藝術迷都引頸期盼，其中最令人耳目一新的創作，絕對是來自台灣的新銳藝術家—Patty林霈媞

林霈媞，是一位多重身份交織的藝術家，同時是音樂家、大學講師、作家，以及高人氣媒體創作者。她以其卓越的多元才華在各領域嶄露頭角，筆下的出版著作《冒險吧！不NG人生》有著細膩的情感和深刻的思考，文字觸動人心。而在畫家的身份下，她以獨特的創作活力，彰顯了藝術的無限可能。Patty表示：「人生是用來提升維度的，如果只是生活，感覺太沒意思了！藝術雖遠不及生活重要，但有了藝術，生活也因此豐盈」。讓作品不僅是藝術，更是一種生活的態度，為藝術界帶來新創意。

筆觸情感真摯，引領觀眾進入豐富的內心世界。圖/ Lady office 女孩辦公室提供

這場藝術盛宴，包涵繪畫、立體作品、文字和影像裝置等等，也能看到Patty於英國進修時，對事物體悟的身影。她以畫筆為媒介，帶領觀眾進入其豐富的內心世界，並將生命的多彩，展現於畫布之上。其中最有趣的一系列畫作，是Patty翻玩了世界名畫，像是《戴珍珠耳環的少女》、《吶喊》等，結合了美式卡通人物，讓原本經典的作品，彷彿多了新生命，並透過現代與歷史的反差，堆疊出視覺趣味，象徵著跳脫框架，用不同的角度看事情，作品極具正面能量，引領觀眾穿越畫作的時空，在藝術的海洋中徜徉。

創作靈感來自於其在英國進修時，對事物的連結與體悟。圖/ Lady office 女孩辦公室提供

《Reset&Recharge》林霈媞藝術個展

展覽日期：2023/9/26~10/3 14:00-17:00

活動地點：臺北市中山堂4F藝文沙龍- 南方講堂

展覽作家：林霈媞 Patty

翻玩名畫系列，結合現代與歷史的反差，堆疊出趣味的既視感。圖/ Lady office 女孩辦公室提供