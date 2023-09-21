房貸族鬆一口氣！央行跟進美國不升息 利率連兩凍

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美國聯準會（Fed）凌晨宣布暫停升息後不到24小時，中央銀行隨即跟進召開第三季理監事會，考量下半年國內通膨緩步回降，第4季通膨率可望降至約2％，決議政策利率「連二凍」，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息1.875％、2.25％及4.125％，廣大的房貸族跟信貸族可望鬆口氣。

央行表示，美、歐等主要央行上(2022)年迄今大幅升息之累積效應持續發酵，全球製造業景氣仍顯疲弱，服務業景氣轉呈降溫。主要經濟體之經濟表現分歧，美國經濟穩健成長，歐元區及英國景氣低緩，日本經濟溫和成長，中國大陸則經濟下行風險升高。通膨方面，商品類價格因全球需求降溫而回降，惟服務類價格因具僵固性仍居高，致全球通膨回降緩慢。

近期若干央行因通膨率仍高而持續升息，部分央行則維持政策利率不變；由於主要經濟體通膨壓力猶存，高利率可能將維持一段時間，預期本年全球經貿成長力道仍緩。近月市場對美、歐貨幣政策動向的預期，引發國際金融市場波動；美元指數自低點回升，主要經濟體貨幣對美元走貶。

展望未來，央行認為，全球經濟金融前景面臨諸多不確定性，包括主要央行貨幣緊縮之累積效應及高利率持續期間、中國大陸經濟成長放緩，以及全球經濟零碎化發展，恐影響全球經濟復甦力道。國際機構預期明(2024)年全球經濟成長平緩，通膨率將續降。惟地緣政治風險、氣候變遷等，均將影響大宗商品供應，全球通膨情勢仍具不確定性。

央行去年第一季以來維「緊縮基調，至今年第一季合計升息3碼，且去年第二季、第三季採取「價量搭配」、共調升存款準備率2碼，隨後政策調整為「溫和緊縮」，更在第二季按下升息的「暫停鍵」。隨下半年國內經濟前景不明朗，升息的必要性大幅下降，第三季一如預料維持當前利率，這波緊縮逐漸走向終結。

銀行主管指出，8月通膨短暫出現反彈，加上總體經濟前景仍不明，景氣持續低迷，景氣燈號已連九個月亮出藍燈，加上大陸經濟復甦表現仍疲弱，未來國內經濟不確定能如期復甦，且各機構預估通膨壓力持續下行，也讓央行態度傾向保守觀望，維持政策利率不變。

另有一派認為，通膨壓力穩步下行，升息關鍵將以經濟基本 面為考量，由於五度升息對經濟影響已慢慢浮現，且當前景氣燈號仍 亮藍燈，若持續升息恐影響景氣復甦，利率只要上調一點，付息壓力隨即增加，尤其接近選前，也讓央行有所顧忌。