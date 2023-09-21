型農提供土雞蛋、文旦當好禮 吸引民眾挽袖捐血

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國內正面臨血荒，高雄市400多位型農自發性舉辦捐血活動，紛紛提供自家生產蔬果農產當捐血禮，昨天於高雄大東捷運站B1捷運鳳山捐血室舉辦快閃捐血活動，這群熱血農夫也親自到場響應捐血，現場吸引48位民眾挽袖捐血，加上28位型農的熱血，為捐血中心帶來些許血庫。

血庫告急，高雄的型農們3天內募得超過數百件農產及加工品作為捐血禮，昨天捐血活動在捷運鳳山捐血室週邊，許多路經民眾被型農的熱心感召紛紛加入捐血行列。

其中一位就讀國立高雄師範大學的林小姐路過過捐血，她表示，這是她人生第一次捐血，因為一直以來由於她的血管很細小不好找，每次醫院抽血檢查經常要被扎好幾針，這次為了支持高雄型農公益助人，決定咬牙豁出去！

此次捐血活動型農們準備了土雞蛋、老欉文旦、手工餅乾及蔬果福袋當作捐血禮，另也特別加碼提供高市種植手工製造的「澳洲茶樹純露」作為首捐紀念禮。

獲得捐血禮的民眾都很驚喜，一整天的捐血活動吸引不少搭乘捷運路過的民眾一起挽起衣袖加入捐血活動，共有48位民眾、28位型農捐血；型農學堂現任執行長李政欣說，型農參與公益不落人後，只要每個人略盡微小力量，一群人就能匯集成大助力，只要能幫助社會，型農投入公益的腳步就不會停歇。 高雄市政府農業局局長張清榮說，這群年輕人為家鄉農業努力之餘，還不忘回饋社會作公益，為下一代建立良好的示範，也為扶助弱勢族群貢獻一份心力。

高雄捐血中心表示，受到前段時間颱風及天雨的影響，目前高雄捐血中心血液庫存仍不足5天，勉強可以供應第一線醫療血液的需求，感謝高雄市農業局發起的這場型農捐血活動，雖然來參與的型農們不一定都符合捐血條件，但以實際行動來號召市民一起響應捐血救人的大愛活動，為社會大眾起了最佳的示範。

捐血中心也希望社會各界，不管是慈善團體、公司企業或是熱心公益的社團、個人，只要有意願辦理捐血活動，可與捐血中心企劃課聯繫洽辦捐血活動。