白沙屯拱天宮慶建廟160周年 2000尊媽祖回娘家

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苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮為慶祝今年建廟160周年，將在9月29日、中秋節當天舉辦「慈暉映沙墩」活動，邀請由拱天宮分靈的媽祖，以及友宮媽祖或於民宅供奉的聖母回娘家，雲林北港的朝天宮媽祖也將前來做客，目前已有約2000尊媽祖報名參與盛會。

拱天宮主委洪文華說，全台各縣市都有從拱天宮分靈供奉的媽祖，因為從未登錄記載，所以沒辦法確定詳細數量，今年恰逢建廟160周年，因此首度舉辦「慈暉映沙墩」活動，希望讓所有媽祖回娘家，同時藉由活動頒發分靈證書，以及1面拱天宮建廟160周年專屬製作的純金紀念金牌，並且正式登錄造冊。

另外，拱天宮從1863年建廟以來，將首度邀請雲林北港的朝天宮媽祖前來做客，當天早上將由拱天宮三媽前往通霄慈后宮接駕，之後從慈后宮共同徒步走回拱天宮，預估場面將與白沙屯媽「粉紅超跑」進香回鑾一樣盛大，也藉此宣告活動揭開序幕，預計將湧入大批信眾前來參拜。

總幹事陳春發表示，分靈媽祖回娘家報名相當踴躍，各地宮廟都共襄盛舉，預估到時候將有來自全國各地逾2000尊媽祖參與，這將成為全國天上聖母相聚的重大宗教盛會。同時也製作白沙屯媽祖紀念大符，致贈所有參與「慈暉映沙墩」活動的單位。

「慈暉映沙墩」活動9月29日到10月1日登場，除各地媽祖回娘家，將有醒獅隊、藝術團體、啦啦隊等精彩演出，並有小農市集、餐車，廟方也邀請大家參與。