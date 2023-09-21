美商辦閒置率創高 新辦公時代迎威脅

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據高力國際（Colliers）9月報告指出，美國第2季商辦空置率高達16.4%，超越2008年全球金融危機時的16.3%。麥肯錫全球研究院（Mckinsey Global Institute） 七月時亦發布報告，全球主要城市存在大量被閒置的辦公空間，未來恐導致商辦價值縮水達 8,000 億美元。全世界最大的共享辦公室WeWork先前也爆發經營問題，一度瀕臨破產。歷經疫情重壓，又逢升息浪潮，以美國為首的商用不動產市場似乎正危機四伏。

「混合辦公」型態興起 美商辦閒置率屢創新高

華爾街日報報導，舊金山辦公室空置率已超過25％，再創歷史新高。美國全國房地產經紀人協會(NAR)的資料也顯示，儘管疫情已告一段落，返回辦公室上班人數也有所回升，但截至今年第二季，全美國辦公室空置率仍達到破紀錄的13.1％。回想全球疫情初步解封的2022年，當時每個季度的空置率也只略多於12％，更別提疫情爆發前二年，辦公室空置率長期徘徊在9.5％上下。

CNBC報導則指出，歐洲、中東等城市，已有約70～90％員工回歸辦公室，亞洲比例更高達80～110%。會超過100％是因為疫情後一些公司進行人力擴張，導致辦公室員工比疫情前更多。然而在美國，卻仍只有40～60%的員工回歸辦公室。顯然問題已不能歸因於前幾年因防疫需求所產生的「在家辦公」（WFH）了。

NAR認為問題的根源在於「混合辦公」型態的興起。在這股混合辦公型態潮流下，有些員工會固定在遠端工作，有些員工則會在相較過去更人性化設計的辦公室環境裡工作，另有為數不少的員工可以自行彈性調配在辦公室與在家工作的時間比例。許多組織已將這種混合辦公模式視為在家辦公的進化版。

對企業主而言，混合辦公有助提高生產力，並提供受雇者更優質的工作體驗；對需要長距離通勤的受雇者來說，節省交通時間與成本的效益更是顯著。混合式工作讓雇主有機會招募到通勤耐受距離外的人才，進而擴大了獵才範圍，對提升公司競爭力不無小補。

而生活環境與居住品質的差異，則是讓這股混合辦工潮在美國大行其道。大部分美國人住在郊區，擁有較大的房子，在家上班十分舒適。反觀亞洲大部分城市居民，不少人婚前仍與父母同住，或是自行在外租賃套、雅房，狹小侷促的鳥籠空間讓在家上班略顯誘因不足。

混合辦公潮流不僅襲捲美國民間企業，政府機關亦勇於嘗試。紐約市計劃擴大市政府機構混合辦公模式，已公告自今年6月起，數千名員工每週可遠距辦公2天，另提供無法遠距辦公者更彈性的班表。預期未來2年將影響30個市府機構及數萬名員工。

西風東漸 「自由座位」辦公室在日受歡迎

這場辦公型態的寧靜革命，如今也慢慢感染到太平洋彼岸。根據日本媒體MANA-Biz的調查，日本已有38％的企業已經或即將因應混合辦公模式的興起而打造所謂的「自由座位」（Hot Desk），讓員工不再擁有自己的固定座位，想坐哪就坐哪。日本解決方案公司SIOS甚至開發出一套「Your Desk」自由選座系統，只要選好自己進辦公室的日期和時間，按下「隨機」按鈕後，系統就會自動幫你挑選座位，反之也能讓你設定「靠窗」、「按用途選座」等各類條件做篩選。不但減少了員工選座的時間和心理負擔，也幫助企業管理辦公室座位變得輕鬆又簡單。

自由座位辦公室不再需要幫每個座位配置電腦等各種辦公設備，員工自帶筆電進公司即可，座位數也可少於實際員工數。辦公室空間運用最大化，營運所需的空間與成本自然就隨之降低。看似勞資雙方皆大歡喜的背後，卻也有人正為此暗自傷神。在混和辦公浪潮之下，企業力圖節省空間與租金，導致商辦空置率提升，商用不動產租金看跌，使得身為房東的商辦持有者此刻正面臨著通膨升息與租金疲軟的雙重夾擊。

商辦價值、租金雙縮水 大升息時代潛在危機醞釀中

根據聯準會資料，包含辦公室、休閒酒店、零售店、倉庫、相關建築及土地開發貸款，有高達6成來自銀行放貸，當中又有超過三分之二是由資產規模小於 1,000億美元的中小型銀行所持有。前幾年歐美市場資金寬鬆利率低，不動產物業向銀行往來相對沒有繳息上的財務困擾。但如今利率暴衝，很多靠租金收入向銀行抵押貸款的不動產物業持有者，租金收入成長的速度完全跟不上利息負擔增加的速度，無法以現有的租金收入應付暴增的利息負擔，潛在信用違約風險大增。

中小型銀行面對這樣的風險，為求自保往往極易採取緊縮貸款條件與到期不續借的措施，然而此舉無疑將使市場上資金更趨緊俏，增加借款人到期無法再融資的風險。倘若因此弄巧成拙爆發資金斷鍊潮，首當其衝的仍然會是那些持有大量商用不動產債權的中小型銀行。這也是國際信評機構穆迪八月宣布調降M&T Bank、BOK Financial、Webster Financia等美國10家中小型銀行信用評級的主要原因之一。

北市商辦供給未來大增 供需平衡待考驗

回到台灣，依高力國際最新發布「2023年第二季台北市商辦市場調查」，目前台北市辦公室總供給量共計1,028,899坪，空置面積約61,469 坪，平均空置率僅約5.97％，遠低於美國一線商業城市。然而從今年起直到2027年的未來五年，約有39.4萬坪的商辦樓面積將陸續投入市場，較之目前成長將近四成。2026年起更將連續兩年迎來單年度逾10萬坪的新增供給。如此龐大供給量進入市場，是台北市商辦市場前所未見的。

在混合辦公型態西風東漸，以及台灣少子化衝擊日益明顯之下，面對商用不動產市場，不論建商、銀行或是商辦投資者，或許都該參酌美、日現況，審時度勢，謹慎以對。