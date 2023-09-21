李佳琦失言 意外掀起大陸國貨熱潮

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大陸頂尖直播帶貨主李佳琦，近日在直播推銷國貨時的失言風波，意外掀起一波大陸民眾對國貨的熱潮。

直播間酸網友 李佳琦一夜掉粉百萬

綜合陸媒報導，近日，在李佳琦的直播間，有網友吐槽大陸化妝品品牌花西子價格越來越貴，卻遭李佳琦反酸「不要亂說，眉筆一直是人民幣（下同）79元，國貨品牌很難的，有時候找找自己原因，這麼多年了工資漲沒漲，有沒有認真工作？」

此番言論登上微博熱搜並惹怒網友，有人留言「你掙著普通人的錢，到頭來嘲笑普通人貧窮」、「年輕人躺平擺爛不是因為不想努力不想掙錢，而是沒有機會」、「什麼都在漲，唯獨工資三年不漲反而降，是怪我們沒努力工作嗎？」一夜間，李佳琦掉粉百萬。

親民價格引關注 中國品牌趁勢狂撈一波

但其他大陸國貨卻趁機崛起。例如，有網友計算，花西子眉筆如果按重量計價，79元可買0.24克，日用品牌蜂花就藉此宣傳，「79元可買到自家5斤半產品」，成功引起網友關注，之後又藉由「79元能在蜂花這裡買什麼」等相關影片，「撿」到逾百萬粉絲。

數據顯示，9月11日後，蜂花近95小時的直播時數，新增了粉絲276萬人，觀看人次過3,095萬，銷售額超2,500萬元。和另一個數據對比，可以看出蜂花如今的熱鬧程度。此前一月內，蜂花直播間銷量最好的是在七夕當天，累計銷量逾500萬元，最高一場的觀眾不足千人。

「國貨」連線 跨界銷售瞬間席捲直播間

面對這波「天降」流量，蜂花沒有一家獨享，而是主動呼籲網友關注其他國貨品牌。有網友發現，蜂花自家的貨品賣光之後，開始在直播間賣起鴻星爾克的鞋。同一時間，在鴻星爾克的直播間，主播用蜂花洗頭的畫面也留住了不少網友。

受蜂花的行銷啟發，以味精為主打產品的蓮花也上架了「79元套餐」產品。數據顯示，蓮花直播間的銷售額於9月12日開始瘋漲，隔日持續，13日銷售額已超過11日的10倍，從10萬以下飆升至百萬以上。

而鴻星爾克除了在直播間上架了多款79元的商品外，還在9月13日晚間玩起了國貨品牌「大拼盤」的帶貨直播新招數，透過直播連線的方式，與蜂花、蜜雪冰城、匯源果汁、大白兔、白象、老乾媽、南方黑芝麻糊、衛龍、娃哈哈、隆力奇等10多家國貨品牌聯動，主播們紛紛在直播間「當場用蜂花洗頭、狂喝蜜雪冰城和匯源果汁」，也賣了蜂花、白象等產品。

數據顯示，連動當天，鴻星爾克在直播間的銷售額得到5倍成長。在這之中看到的是，一場國貨品牌「跨界銷售」的風潮隨之而來，許多品牌陸續跟進。

趁勢而來 終將只是曇花一現？

大陸美妝評論人、美雲空間電商平台創辦人白雲虎表示，上述現象對大陸本土品牌發展而言是一個機會，也代表著大陸消費者對國貨認可和選擇的趨勢向好。同時，也反映了大陸國力和整體實力的增強。

但他認為利用熱門行銷吸引關注或許只是曇花一現，如何以穩定持續的發展策略留住用戶流量，如何從多個方面來提升國貨品牌參與全球競爭的能力，更值得深思。