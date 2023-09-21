外資瘋砍台股 這族群最慘 賣超逾萬張高達10檔

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【旺得富理財網 王順泉】美國聯準會(Fed)決策昨晚出爐，利率維持不變，但多數官員預期今年底前還會升息1碼。決策公布後美股4大指數急殺翻黑，拖累台股今天開低走低大跌218.08點，收1,6316.67點，摜破半年線，成交量2,772億元。3大權值股台積電、鴻海、聯發科皆墨，賣壓遍及電子金融傳產，AI股緯創、廣達、技嘉逆勢收紅。

今天外資賣超339.76億元，為今年第2大，僅次於7月6日的387億。投信今天持續買超1.90億元，自營商賣超59.99億元，合計3大法人賣超397.84億元。

外資今天賣超最多的族群是金融股，入列前10名的就有開發金、新光金、中信金、合庫金等4檔，賣超逾1萬張者更包括台新金16175張、國泰金15,989張、玉山金14,976張、臺企銀12,880張、永豐金12,589張、華南金10,549張。

總計賣超萬張以上金融股共有10檔，相當驚人，龐大的賣壓也讓金融類股指數重挫1.43%，跌幅更甚大盤。

存股族最愛的高股息ETF，擁有百萬股民的00878遭砍3萬張，為賣超第一名。天天高居成交量冠軍的00929也遭砍1.97萬張，老牌0056元大高股息減碼11,902張。

此外，市值型的0050元大台灣50，外資也出脫1.9萬張。

AI股的「雙達」則獲外資加碼，廣達買超4,416張、英業達2,868張。

法人表示，Fed如預期未升息，但利率點陣圖顯示，高利率恐維持更長時間，升息循環恐未結束，不僅美股、台股大跌，主要亞股如日韓也都重挫逾1%。台股指數再度破半年線支撐，逼近箱型整理下緣16,264點，今天各大類股齊跌，導致指數跌幅加重，不排除是利空加速趕底，投資人勿貿然殺低。

外資今天買超上市個股前10名為：啟碁(6285)6,366張、華通(2313)5,883張、慧洋-KY(2637)4,926張、期街口布蘭特正2(00715L)4,886張、仁寶(2324)4,435張、京元電子(2449)4,417張、廣達(2382)4,416張、陽明(2609)4,321張、智易(3596)3,759張、國泰20年美債正2(00688L)3,649張。

外資今天賣超上市個股前10名為：國泰永續高股息(00878)30,297張、開發金(2883)23,524張、台積電(2330)22,164張、新光金(2888)21,543張、中鋼(2002)20,934張、台泥(1101)19,839張、復華台灣科技優息(00929)19,795張、元大台灣50(0050)19,074張、中信金(2891)17,682張、合庫金(5880)16,944張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。