央行下修經濟成長率 楊金龍：第四季動能轉好

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【中央社記者潘姿羽台北21日電】中央銀行理監事會今天決議利率「連2凍」，並再度下修2023年經濟成長率至1.46%，低於6月預測值1.72%，利率不變的關鍵是「經濟成長不如預期」，不過央行總裁楊金龍補充說明，經濟成長「第四季會好一點，明年會更好」。

美國聯準會甫結束9月利率決策會議，宣布政策利率不變，維持在22年高點。中央銀行今天下午舉行第3季理監事會議，跟進美國聯準會腳步，決議利率按兵不動，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息1.875%、2.25%及4.125%。

央行會後新聞稿指出，考量國內通膨緩步回降，明年通膨率可望降至2%以下；此外，今年國內經濟成長不如預期，預估今明年產出缺口皆為負值，央行理事會認為維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。

儘管央行大幅下修今年經濟成長預測，不過央行總裁楊金龍表示，經濟成長「第四季會好一點，明年會更好」。

楊金龍指出，今年中輝達執行長黃仁勳、超微董事長暨執行長蘇姿丰相繼來台，掀起人工智慧（AI）旋風，不只股市表現好，後來出口動能也轉好；他認為，雖然全球終端需求不振，但新興科技應用商機有助於推升資通訊產品出貨動能。

展望明年，央行認為，全球商品貿易成長升溫，且新興科技應用持續擴展，台灣出口及民間投資動能可望回溫，加上基本工資與軍公教薪資調升，預期民間消費持續擴增，估明年經濟成長率為3.08%。

物價方面，央行預估2023年CPI年增率為2.22%、核心CPI為2.44%；2024年通膨可望回降，CPI及核心CPI分別為1.83%及1.73%。

此外，央行並未再調整房市管控措施，但強調未來仍將持續檢視不動產貸款情形與房地產市場發展情勢，以及管制措施的執行成效，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。