揚名國際陳俐維藝術家獨創「砌畫」 在台南百年古蹟展現

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台南市市定古蹟原台南州知事官邸成為市定古蹟後，臺南市政府文化局展開為期十年的修復之路，並於2010年開始委外經營管理。2020年10月10日由安提阿設計有限公司以「知事官邸生活館」為名，設立展覽、課程、家居用品、午茶餐酒等營運項目。

隨著秋天的來臨，知事官邸生活館舉辦了一場迎秋特展，特別邀請到了台灣獨具特色的藝術家陳俐維以砌畫技法著名於國際藝壇，首度在古老浪漫的古蹟台南知事官邸中展出。展覽於2023年9月22日至10月29日舉行，展出近31件創作品，其中搭配24節氣的作品相當適合送禮，每一件都蘊含濃厚的情感與獨特的繪畫故事。

陳俐維是一位自學成才的藝術家，以獨特的「砌畫」技法聞名。這種技法源於她童年時對建築工匠父親的耳濡目染，用砌刀砌牆的工藝技能維持一家生計。陳俐維將這種工藝技法巧妙運用在繪畫中，用畫刀在畫布上堆疊層層油彩，繪出比一般油畫更厚重、近乎雕塑的視覺效果。

從小在山區長大、與大自然為伍，於是大自然成為她的創作泉源，尤其是山川、大地、雲霧和海洋，這些元素在她的作品中栩栩如生。自2008年起，陳俐維在世界各大城市舉辦了近百場巡迴展覽，在世界當代藝術家中取得了優異的成績。

2016年，她受邀在巴黎羅浮宮舉辦畫展，更榮獲法國國家美術協會文學評獎大獎，進入了藝術的最高殿堂。陳俐維不斷將生活經驗轉化為創作靈感，以斑斕的色彩呈現內心豐富的情感世界。她的作品在海峽兩岸三地廣受歡迎，並能揚名國際藝壇，絕非偶然。

陳俐維鼓勵堅持的心法，只要態度正確，透過自身不斷的努力，求新求變，忠於自己的價值和內在，接受挑戰並化理想為行動，一樣可以在藝術創作這個領域闖出一片天。在秋天的季節裡，不妨一探這無師自通的「砌畫派」藝術家，如何以獨特的方式，將東方思維融入西方技法，並將大自然的元素轉化為色彩的層次。

這是一個關於藝術融入生活的故事，也是夢想成真的旅程。國際級藝術盛宴不容錯過，它將帶你踏上一段情感之旅，充滿精彩與啟發！

知事官邸生活館 總監呂賢文。圖／知事官邸生活館提供

展覽資訊：【砌韻生動】陳俐維個展

地點：知事官邸生活館(台南市東區衛民街1號2F)

展期：2023年9月22日(五)〜10月29日(日)

展覽資訊：https://bit.ly/3Pyvxce

營運資訊：知事官邸生活館

營業時間｜週二至週日 11:00-20:00（週一公休）

地址：知事官邸生活館 (台南市東區衛民街1號)

知事官邸生活館官方臉書：https://www.facebook.com/MRLC.TW/

知事官邸生活館官方網站：https://www.mrlc.tw/

知事選物線上生活館：https://www.mrlc.tw/zh-tw/product.php