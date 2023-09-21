高雄夢時代「2023超強週年慶」 9／28~10／18盛大登場

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夢時代購物中心「2023超強週年慶」將於9/28(四)~10/18(三)盛大登場！首波(9/28~10/10)推出指定化妝品及香氛品牌消費滿2,000元送300元、全館指定櫃消費滿3,000元送400元。使用icash Pay或icash2.0於指定櫃支付消費滿6,000元贈400元(數量有限，送完為止)，持icash Pay綁定華南夢時代聯名卡指定櫃支付累計滿20,000元，享1%OPEN POINT回饋(上限500點)。合併各項優惠後整體回饋最高達25%，相當超值划算！

夢時代表示，2023超強週年慶同時針對實體華南聯名卡獻出滿額回饋，指定期間如刷實體華南夢時代聯名卡，於指定櫃消費累積達指定門檻享最高5%館內刷卡金(回饋上限6,000元)，指定期間刷實體華南夢時代聯名卡滿35萬元還可再加贈1.2萬元(每日每卡限兌換3份)。趁此時購入心目中的彩妝保養、夢幻3C、或為家人打造舒適宜居空間，皆很划算。

為期21日的週年慶，另一亮點為「Go!Go!出發夢之旅」抽獎活動，看準旅遊熱潮，本次抽獎特別祭出市值10萬元的名勝世界郵輪《豪華郵輪之旅》與市值5萬元的中華航空《高雄直飛首爾(金浦)雙人來回機票》，還有台北時代寓所《精緻客房住宿券》…等多個獎項，將抽出45位幸運兒，讓民眾聰明消費之餘，有機會開心抱獎歸！會員來店禮本次將推出《怪獸電力公司》系列，以『超強電力 萌怪出擊』為主題推出限量好物，分別有暖手枕(9/28-10/1)、收納籃(10/5-10/8)與摺疊桌(10/12-10/15)，憑當日同會員卡號消費滿600元發票並扣抵6點OPEN POINT點數即可兌換；另有『軟絨造型坐墊』、『摺疊箱型推車』會員滿額加價購商品，喜愛毛怪及大眼仔的民眾，千萬別錯過。