北市東區商圈「被逛到破損」 近日翻新再戰購物人潮

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台北市大安區敦化南路1段232巷位在東區商圈內，在熱鬧如流水般的人潮長年使用下，路面及側溝蓋已有老化破損現象，在地方民代反映以及台北市工務局新建工程處勘查評估道路現況後，安排了今年辦理全路段路面與側溝蓋更新作業，並已於近期施作完成；新工處指出，完工後道路品質、平整度躍升，行走更順暢，週邊環境整潔程度也隨之優化提升。

新工處養護工程隊長李家龍表示，敦化南路1段232巷為寬度8公尺以下之巷弄道路，其周邊有捷運忠孝敦化站及東區商圈的諸多百貨公司及店家等，為台北市最熱鬧繁華的地區之一，假日人潮眾多，汽、機車來往使用頻繁，致使部分路段路面不平以及溝蓋老化、鬆動情形相當嚴重。

他說，經仁愛里長林宜蓁積極提案，由新工處辦理全路段銑鋪及溝蓋更新改善作業，全案更新長度長123公尺、面積688.79平方公尺、溝蓋更新256.9公尺、總工程經費約為157萬元。

養護隊第6分隊長曾子恆說明，本路段緊鄰住宅和觀光人潮，鄰近捷運忠孝敦化站出入口，且為交通來往之重要路段，因此轄區分隊在辦理施工前1周，要求施工單位於工區周邊張貼告示，並請當地里長協助宣導附近住戶，了解此巷道施工資訊、內容，降低工程對於民眾的影響及不便。

曾子恆指出，經由本次更新路面工程，將老舊的預鑄溝蓋更新為場鑄式溝蓋，更考量路面高程統一調整平順，讓市容更加整潔一致。

仁愛里長林宜蓁表示，本次的道路施工，先行調降人手孔後再以全面銑刨加鋪方式更新路面，及一併溝蓋更新，提供市民更安全、舒適及平坦的道路，也提升了周邊市容美觀性，對新工處同仁及施作廠商表示讚許及感謝。