全台最大農機展雲林登場 銷售目標10億元

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「雲林國際農業機械暨資材展」邁入第17年，是全台規模最大的農業盛會，21日於虎尾高鐵特區舉辦展前行銷記者會。今年展出近1000個攤位，內容包括科技農業、安全農業、永續農業等，雲林縣長張麗善表示去年現場銷售金額近6億元，今年目標10億元，希望朝淨零減排、友善環境目標邁進，幫助台灣農業加速前進。

「雲林國際農機展」逐年擴大不斷進步，展示最先進新型農機具、設施設備、建設機具等產品，今年新增2大區域，除了植保機飛行展示，還加入「動靜態展示區」，靜態介紹新式農機各項機能，動態以互動方式供民眾體驗，讓農機產業以更多元視角，呈現在大家面前。

雲林縣長張麗善表示，農業機械、設備、資材產業推陳出新，不斷改善進化，朝更友善環境目標發展。為了面對極端氣候，農業科技的發展相當重要，推廣省工、電動農機及智慧化農業，邁向淨零減碳、友善環境的生產過程，是農業永續經營發展目標。

張麗善說，雲林縣政府投入各種資源，結合業界研發能力，加速科技、智慧農業發展，打造台灣永續農業，讓民眾了解農業科技及農業政策如何應對未來環境。另外，雲林成立「智慧農業大學」，以智慧科技分析耕種種類、面積、市場價格等資訊，透過數據觀測加強農事效率、減少氣候影響。

縣農業處長魏勝德指出，雲林農機展去年現場成交金額近6億元、參觀人數近50萬人次，每年參展廠商數、參觀人數屢創新高。在縣府與農機協會、設施協會及建機協會共同努力下，預計今年將吸引更多國內外買家。農機展將於本月23日在雲林虎尾高鐵特定區連續展出3天。