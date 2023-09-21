鐵玫瑰音樂節10月桃園開唱 超強卡司名單曝光推「配對體驗」

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桃園鐵玫瑰音樂節將於10月7日、10月8日在桃園陽光劇場開唱，21日終於公布歌手名單，這次邀請到金曲歌王及台語歌后的跨世代組合，包括鼓鼓呂思緯、葉璦菱、HUSH及曹雅雯，還有樂壇新星麋先生、芒果醬等，除超強陣容外，更首度推出PRO PASS手環、玫瑰配對等體驗，號召樂迷用音樂交朋友。

「我上次參加樂團活動已經是2009年！」副市長蘇俊賓回憶，他在台北任職時曾與蘇打綠主唱青峰聊天，大讚他歌詞寫得很好，青峰則說是高中老師給了他很大的啟發，聊著聊著才發現2人高中都是讀師大附中，高中的國文老師還是同1人，他直呼明明同位老師，未來的走向大不同，也讓他深深體悟音樂這條路上，教育的啟發、舞台的需求相當重要。

蘇俊賓表示，桃園年年辦理鐵玫瑰音樂節，從推出課程、培訓養成起，後來發現需要1個全國性大舞台，而且全台灣都在舉辦音樂節，要如何做出自己的特色相當重要。他指出，桃園鐵玫瑰音樂節有3大重點，首先是唯一非靠海、都市型的大型音樂節，第2點桃園是族群最多元的城市，很多音樂的創作來源就是群族間的多元，第3點青年局也有與許多校園、企業合作，提攜許多年輕才子。

今年「鐵玫瑰限定SHOW」10月7日由全創作唱跳歌手鼓鼓呂思緯與金嗓歌后葉璦菱跨世代合作，另還有自原子少年節目的AcQUA、FEniX、Ozone、VERA等4組新世代樂壇新星、熱音賞得獎樂團的工口紳士等；10月8日由金曲歌王HUSH與台語金曲歌后曹雅雯推出跨語言雙金組合，還有人氣爆棚樂團芒果醬Mango Jump、本土天團玖壹壹、麋先生等人接力。

桃園鐵玫瑰音樂節為免費自由入場，周邊還有打卡拍照區，在地美食、文創小物的鐵玫瑰市集，並提供免費人體彩繪、彩霧造型噴髮、音樂占卜、精油舒壓、手指鼓音樂攤位體驗，主辦單位更推薦音樂交朋友「玫瑰配對」、「趣味疊疊樂」等互動活動。而無法到場的民眾也可透過LINE Music、桃園鐵玫瑰音樂節Facebook、YouTube桃園鐵玫瑰音樂節頻道線上觀看。

藝文設施管理中心表示，今年更推出鐵玫瑰PRO PASS手環，憑手環在音樂節享獨家尊榮體驗，包括周邊活動快速通關、兌換市集限量商品、享用鐵玫瑰限定歌曲聯名特製調酒，並與超人氣歌手VERA、FEnix近距離專屬互動。此外，音樂節攜手台灣啤酒推出限量聯名金牌台啤，於桃園市內7-11、全家超商上市，並與台式牛排教父孫東寶推出聯名套餐，活動期間內皆可享有優惠。