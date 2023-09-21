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中菲行：空運飛美無淡季 到紐約運費創今年高

中菲行總經理邱鈞榮（左）、副總林永川。圖／邱莉玲
中菲行總經理邱鈞榮（左）、副總林永川。圖／邱莉玲

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中菲行（5609）總經理邱鈞榮今（21）日表示，今年台灣空運出口至美國幾乎沒有淡季，7月中運價慢慢起漲，目前台灣飛紐約運費每公斤飆至260元左右（不含燃油附加費39元），是以往淡季的倍數，飛美西運價每公斤也有125元左右，美國市場佔台灣空運出口量逾3成，具指標作用。

台灣出口空運，主要以半導體產品、伺服器，搭配大陸華南、香港轉來的電商貨，9月下半至月底逢大陸十一連假，飛大陸空運艙位正逐漸緊張。

根據統計，台灣8月空運出口貨量3.63萬噸，達今年以來高點、看到旺季跡象，累計前八月出口總貨量94.2萬噸，距離2019年同期僅相差4.3％。

邱鈞榮預估，台灣出口9月貨量貼近8月，明年景氣回溫可期，尤其看好AI伺服器將是空運主流商品。

目前半導體、3C等產業存貨下降、需求攀升，推升亞洲飛美國運價，尤其飛美東班機、艙位較少，巴拿馬運河塞船，部分趕季節性銷售的貨量開始海運轉空運，目前美東線一位難求，飛紐約每公斤運費約260元，飛芝加哥運費每公斤約130元，東岸甚至出現喊價搶艙位的好光景。

至於飛美國西岸運費，洛杉磯、舊金山約125元左右，艙位較多但也有9成滿；飛歐洲每公斤運費約85元。

至於飛亞洲運價已達谷底，飛新加坡、曼谷每公斤約25元，飛大陸約23元、飛香港12元，日本及韓國都是10元。

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