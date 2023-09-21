百富故事系列全新篇章「19年桶錘之藝」向傳統製酒工藝致敬讚詠專屬桶匠的製桶工藝

蘇格蘭少數堅持傳統製酒工藝的「百富單一麥芽威士忌」，百年來百富酒廠匠人們專注一心，悉心守護每道製酒工序，以「一心造一藝」的精神，打造威士忌之最。此匠心精神和工藝的延續，透過「百富故事系列」重新演繹屬於達夫鎮與百富酒廠的風味情懷，將一件件軼聞故事，封存為一瓶瓶獨特的風味記憶。今年百富以全新故事篇章「百富故事系列19年桶錘之藝」，向百富專屬桶匠團隊致敬，誦詠著百富桶匠代代相傳、更臻完美的探索與投入。此款全新威士忌是百富首席調酒師凱西麥肯尼(Kelsey McKechnie) 首支獨創作品，她以首席調酒師的身份落款，標誌她成為百富首席調酒師之里程碑。此支新作，亦為百富極少見的全程雪莉桶熟成威士忌，限量發售兩年，將百富的匠心臻藝化為無與倫比的佳釀娓娓道來。

百富第五任首席調酒師大衛史都華指出，「百富故事系列19年桶錘之藝」更是百富少見全程於歐洲橡木 Oloroso 雪莉桶熟成的豐厚單一麥芽威士忌，也是凱西麥肯尼晉升為百富首席調酒師後首支發表作品，反映出威士忌背後工匠們令人激賞的奉獻精神和技藝，以及專業素養。這款威士忌不僅講述桶匠的故事，同時也是凱西首次獨挑大樑的創作。她不僅精通威士忌，也對橡木桶木質及熟成過程有著深刻的理解。「百富故事系列19年桶錘之藝」完美展示出百富桶匠在工藝上扎實深厚的底蘊與不斷創新的自我挑戰，激發Oloroso雪莉桶蘊藏的豐富飽滿風味，除了乘載著滿滿匠心外，更證明參與其中匠人們的精湛技藝和專業知識。

格蘭父子台灣分公司行銷總監陳瀅如表示，堅信「一心造一藝」的百富，是少數傳承傳統製酒工藝的威士忌酒廠，百年來從大麥種植、鋪地發芽、蒸餾器維護到橡木桶製作，每道環節都有專屬團隊悉心照料。而「百富故事系列19年桶錘之藝」便是講述關於百富酒廠裡桶匠的故事，頌揚桶匠們代代傳承技藝的堅持，以及投入製桶工藝的專注與熱情。

首席調酒師凱西麥肯尼則表示，橡木桶製桶工藝是一門非常古老的技藝，也對威士忌風味的形成至關重要，而百富是極少數擁有專屬桶匠以及內建製桶廠的威士忌酒廠。這賦予百富格外出色的風味，調酒師更有機會直接與桶匠討論、合作，讓各種創新的想法富有更多可能性，我們能嘗試不同的橡木桶，探索更多新的風味。百富的專屬桶匠團隊由在酒廠工作超過50年的首席桶匠Ian McDonald帶領，共有20位成員共同守護橡木桶的品質，確保百富威士忌的頂級風味。這個桶匠團隊肩負重要的篩選、維修、重建與烘烤任務，保證百富的橡木桶能完好地釋放箇中精華，成就百富威士忌的豐厚醇美。「百富故事系列19年桶錘之藝」就是獻給百富酒廠裡的每一位桶匠、以及每一滴他們堅守的佳釀。

百富全球品牌大使Charlie Metcalfe進一步閳訴，這款威士忌散發著濃烈的成熟果香和焦糖橙皮香，美妙地平衡了烘烤的橡木和碾碎的大麥香氣。口感奔放，帶有黑醋栗、櫻桃和葡萄乾風味，後味帶有嚼勁的無花果和奶油堅果香氣，如蜂蜜般柔滑的口感，在層層香料和成熟水果香味中達到完美平衡的動人風味。而「百富故事系列19年桶錘之藝」酒款的外包裝，也延續百富一貫說故事的獨特風格，由英國藝術家兼版畫家Andy Lovell操刀設計，以細膩筆觸、手工繪製的線條來構建影像，搭配光影和氛圍捕捉酒廠景色，將百富酒廠中的橡木桶製桶廠之美躍然呈現，也突顯出桶匠們全心投入，所創造出的非凡之作。

若欲了解更多資訊，請上百富官網。

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