《貿易》前8月粗精製糖進口值增逾1成 巧克力、糖果創新高

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【時報記者葉時安台北報導】財政部統計處通報，國際糖價持續上漲，今年1-8月進口粗精製糖隨國際行情年增13.8%，進口巧克力及糖果創歷年同期新高，年增2.8%。

我國海關進口稅則第17、18章分別為糖及糖果、可可及可可製品，其進口值在4-6億美元之間，占調製食品(第16~21章)進口比重接近2成，若按貨品特性及用途，可大略分為粗精製糖、巧克力及糖果等2項，其中屬於民生必需品的砂糖，在台灣外銷史上曾扮演重要角色，隨國內產業轉型以及面臨國際市場競爭，早已從出口轉為進口型態。

由於國人飲食習慣漸傾向低糖，粗精製糖進口量自108年66.1萬公噸遞降至111年55.1萬公噸，惟平均單價隨國際糖價波動，同期間進口值由2.3億美元上升至3.0億美元，今(112)年以來因天候影響甘蔗生產大國收成，國際糖價持續上漲，我國進口單價升至每公噸608美元(+12.0%)，累計1-8月進口值年增13.8%至2.4億美元。

屬於休閒零食一環的巧克力及糖果，109年進口量受新冠疫情影響下挫至2.8萬公噸，之後逐漸回升，111年進口量、值均超越疫前水準並創下新高，今年1-8月因相關原物料價格上揚，進口值1.2億美元為歷年同期最高，年增2.8%。

觀察細項產品，112年1-8月我國粗糖、精製糖進口值比約6:4，由台糖公司及民間貿易商輸入，其中台糖公司多進口粗糖為原料再精煉成純度較高之白糖，供國內一般民眾或食品加工業者作為甜味料使用；巧克力及糖果以巧克力產品進口最多，有填塞奶油、果仁、酒等餡料者又多於無填塞者，其次依序為糖食、其他可可製品、巧克力半成品、可可粉。

若以生產國別區分，今年1-8月以泰國為我粗精製糖進口最大市場，中南美洲的瓜地馬拉、巴西位居第2、3名；巧克力及糖果則進口自歐洲(義大利、德國、比利時、法國、瑞士為前5大)、美、日等國際品牌廠，輸入主要品項各有不同，分別為巧克力、其他可可製品、糖食。