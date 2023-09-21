《國際經濟》美股卡「鷹」？ 美銀：眾人看衰是吉兆 上看這價位

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】聯準會將再次升息，以及消費力即將放緩讓空頭有大把的理由看衰今年餘下時間的美股表現，但美國銀行美股與量化策略部門主管Savita Subramanian卻以一首經典歌曲的歌名《Don't Worry Be Happy》要投資人「別煩惱、開心點」。

儘管聯準會表明今年將再升息1次，但Subramanian周三出具最新報告，將年底時標普500指數預測從4,300點調升至4,600點。

由於聯準會釋出的訊號意外強硬，周三美股主要指數全面收黑，以科技股為主的那斯達克指數跌1.53%，以及晶片股雲集的費城半導體指數跌1.74%，表現尤其疲弱。標普500指數跌0.94%，收在4,402.20點。

報告指出，美銀研究部的經濟團隊不再認為美國經濟會陷入衰退，因此Subramanian認為美股已經處於「復甦階段」，其股票策略小組並認為第二季企業獲利下滑已經到底，意味著股市可能受到提振，因為企業獲利往往會驅動股價表現。但值得注意的是，任何去全球化的威脅，例如中國削弱對蘋果產品的消費，這對大型科技股的影響將大於對中型股的影響。

Subramanian表示，5檔巨型成分股就佔了標普500指數權重的25%，該指數從沒有如此「頭重腳輕」過，但這也意味著機會存在於其他尚未在AI熱潮中竄起的公司。

美銀預估標普500指數到今年底將上看4,600點，可算是華爾街最樂觀的預測之一。該投銀表示，當市場普遍不看好時，這反倒是一個好兆頭。

根據1999年以來的數據，美銀發現分析師在8月底平均預期標普500指數到年底時將上漲5%，而在罕見看跌的那幾年，標普500指數到年底的表現反而更好。

報告指出，當分析師普遍預期標普500指數會在該年最後4個月下跌時，該指數每一次都會上漲，且平均報酬率優於分析師看好該指數到年底時會上漲的報酬率。因此，當市場普遍預期標普500指數到今年底時將下跌2%，那麼美股可能有更大的上漲空間。