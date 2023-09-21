不滿旱溪排水用地縮減為15公尺 大里逾百位民眾連署抗議

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經濟部水利署第三河川局「旱溪排水日新橋上游治理計畫」21日舉辦說明會，其中計畫上、下游皆為30公尺寬，中間「日新橋至日新路段」卻縮減為15公尺，引起居民不滿整治範圍縮減並擔心溢堤，拉起布條抗議。台中市議員李天生與民眾共同要求維持30公尺寬，三河局表示會將民意帶回研議。

三河局「旱溪排水日新橋上游治理計畫」日前完成規畫，21日於大里日新里活動中心舉辨說明會。其中，日新橋至日新路段河道用地範圍由30公尺寬縮減為15公尺，引發300多位地主、民眾連署抗議，並在活動中心外懸掛抗議布條；今日說明會也有逾百位民眾到場，場面火爆，包括李天生及多位里長都到場。

李天生批評，河道整治範圍早在2009年大里都市計畫中就已劃定為30公尺，不該任意更改損害地主們權益。此外，中段河道減縮，在如此劇變的極端氣侯中，未來恐造成河水堵塞、溢流、沖刷等災情，要求依原規畫維持30公尺。

「不要大小眼差這麼多」日新里長顏子指出，里民期待旱溪排水整治已經很多年，大明里、永隆里整治都維持30公尺，不解為何到了日新里卻縮小成15公尺？要求範圍恢復成原規畫30公尺；徐姓地主也反映，相較其他地區，日新、祥興一帶發展落後，希望盡速推動治理計畫，帶動地方發展，並要求維持30公尺寬，否則大家拒絕配合。

三河局說明，經重新計算水文水理，專家評估認為日新橋至日新路段錦15公尺就足夠排水，且周遭已有福大路可以救災使用，只需要單邊徵收用地即可，因而縮減為15公尺，其餘上、下游河段則因開闢雙向水防道路，加上中間河道，因而規畫工程用地範圍30公尺。三河局強調，說明會是聽取地方的心聲，會將大家意見帶回研議。