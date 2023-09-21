解決停車亂象 青埔將打造綠園道＋停車場

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桃園市機捷A17領航站對面青峰段311地號空地，長年來為周邊居民停放汽機車空間，但近年發現，部分車主不遵守「留進出通道」默契，衍生停車亂象，造成民眾反彈。大園區長余誌松近日邀集相關單位討論，決議由先由交通局規畫做臨時路外收費停車場，後續請養工處開發綠園道，打造人車平衡並相互尊重的空間。

余誌松日前與大園20位里長基層座談，青峰里長劉秋霞提出改善此空地提案。她指出，過去停車在該空地的民眾，都會規矩地留下一進一出的車道，但近年來愈來愈多人亂停車，時常堵住車道，引起里民激烈反彈。該地之前就有開發綠園道的規畫，故盼建為同時具休憩通道與停車功能的綠園道，未來從A17領航站可直接穿越綠園道前往大園國際高中及附近社區。

市議員徐其萬表示，該綠園道開發已討論多年，但附近住戶意見分歧，如今衍生停車亂象，煙蒂垃圾多，不能再無人管理，這次會議中已達成共識，讓綠園道與停車場並存。市議員游吾和也說，綠園道開發完成後，將提供出入A17站民眾乘涼散步的休憩空間，也要留消防救援通道，以便不時之需。

經相關單位決議，青峰段311地號土地活化分短中長期計畫，交通局停車管理工程科長張聖杰說明，年底前先由交通局設置為臨時收費停車場，將留設消防通道，交通局也會提供停車格設置配置圖說給公所設置標誌、標線，並由公所擇期邀相關單位會勘，討論停車場出入口安全設施。

養工處公園綠地科長徐銘志說，中期計畫由養工處施作，預計於2025年開發作為綠園道使用，規畫施作草坪、車道、汽機停車位及平台等設施，構築人車平衡並能相互尊重的空間。至於長期計畫，張聖杰說，交通局後續將評估綠園道地下層設置地下停車場的可行性。