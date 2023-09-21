和大赴美投資 蔡英文：新墨西哥州成台美綠能合作典範

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特斯拉 (TESLA) 供應商台灣和大工業宣布投資近億美元將赴美國新墨西哥州設廠，總統蔡英文今(21)日接見新墨西哥州長葛麗森時正面肯定，她說，新墨西哥州將成為台美綠能產業鏈的合作典範。

蔡英文今日下午在總統府接見葛麗森（Michelle Lujan Grisham）訪問團，而宣布要前往墨西哥設廠投資的和大工業董事長沈國榮也陪同出席，另奕勝工業及正美集團也在該州布局。葛麗森親自邀請蔡英文到新墨西哥州，親眼見證雙方的夥伴關係及合作成果。

蔡英文指出，綠色經濟產業是雙方深化合作的重要領域，這幾年新墨西哥州積極推動潔淨能源轉型，其再生能源比率已經從2018年的19％提高到2022年的43％，其各項優勢包括便利交通、豐富人才資源及政府推出的招商優惠措施，都引起許多台灣企業投資興趣。目前已有電動車零組件廠商已經規劃到新墨西哥州投資設廠。她相信在雙方努力下，新墨西哥州將成為台美綠能產業鏈的合作典範。

蔡英文說，這次葛麗森州長訪台，不僅參加美國商機日活動，拜訪許多重要企業，也跟政府相關單位就加強關係交換意見。期盼這次交流，雙方在經貿、再生能源領域建立更緊密合作關係，一起和台灣美國創造繁榮發展。

葛麗森致詞則說，昨天她與和大工業宣布將在新墨西哥州美墨邊界處設立和大製造廠。和大將投資9900萬美元，創造3500個就業機會，非常榮幸可以透過州政府的創造就業機會資金，為他們的夥伴關係投資300萬美元。

她說，和大是最近來到新墨西哥州的台灣企業，台灣的奕勝工業、正美集團也已到他們州佈局。之所有有這樣合作機會，是新墨西哥州與墨西哥邊界擁有巨大的經濟潛力。為確保與所有夥伴成功及繁榮，他們花了好幾億美元打造聖特蕾莎入境口岸的基礎設施。

葛麗森說，他們州的位置正好位於美國兩個主要港口之間，等聯邦政府撥款後，也會持續持續拓展聖特蕾莎區域。美國五大企業的其中四家都在本州的南部邊境工業區營運。全世界很多企業也注意到此區域的潛力。台灣企業要到此投資必須確保有受過訓練的人力資源可以使用。為了確保和大及其他夥伴有這樣人力資源，他們採取行動做了非常多投資。

葛麗森說，他們在州內強化勞動能量，讓大學免學費、鼓勵新墨西哥州民取得更高學歷，提供免費托兒資源，讓州民可以放心工作。他們與台灣一樣都非常注重教育，該州目前大學入學率是史上最高，成長幅度也排名全國第二。她並自豪支持照顧社會家庭、照顧孩童，讓女性參與勞動市場是非常重要。也投資好幾十億美元讓每個人都有可負擔的醫療照顧。